Telegram新增銷毀訊息計時器、設置邀請連結時間等功能　加強用戶私隱及安全性

▲ 最近Telegram宣布推出更新，新增自動銷毀訊息計時器、邀請連結等功能。

近年掀起社交媒體熱潮，為改善用戶體驗，不少港人常使用的加密通訊軟件程式Telegram，最近就宣布推出更新，新增自動銷毀訊息計時器、邀請連結等功能，為用戶開放更大權限。

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最近Telegram宣布推出更新版本，並增添多項功能。Telegram一直允許用戶在私人對話中設置自動訊息刪除功能，但該功能卻沒有在群組及頻道中應用。不過，現時用戶可在最新版本中，使用自動銷毀訊息計時器，設定在24小時內或7日後刪除對話內容。要啟用該功能，用戶可在程式中選擇指定訊息，然後點擊「選擇」>「清除聊天」>「啟用自動刪除」。

另外，用戶在邀請朋友加入群組或者頻道，除了發送連結之外，還可透過二維碼進行邀請。用戶亦可設置邀請連結的失效時間、邀請用戶數量等，進一步擴大控制權限，以及加強私隱程度。

Telegram表示，更新後的Broadcast Groups不設成員人數上限，希望藉此成為更大規模的社交平台。

責任編輯：李寶如