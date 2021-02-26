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【消費優惠】精選MegaBox消費獎賞　購物回贈高達1600元

商業 15:02 2021/02/26

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隨著食肆晚市及戲院等重開，MegaBox加推多項消費獎賞及推廣活動。（MegaBox提供）

隨著食肆晚市及戲院等重開，MegaBox加推多項消費獎賞及推廣活動。

1. MegaBox 睇戲晚飯至激賞
憑指定消費可換領麥當勞及UA Cinema現金券。由即日至3月18日，晚上6時後食肆消費滿200元，加即日場次UA MegaBox戲票票尾，即可換領UA Cinema 50元現金券。由3月1日起，於6時後食肆消費滿200元，亦可換領麥當勞20元現金券。

2. MegaBox即抽即中開心賞
消費滿300元即可參加「MegaBox即抽即中開心賞」1次，每套收據最多可參加抽獎2次。Mega Club會員更可獲得額外抽獎機會1次。有機會贏取商戶現金券或其他豐富禮品總值逾35萬元。

【Pret A Manger】全新Pret’s有機咖啡登陸香港　100元買咖啡卡享10杯有機咖啡

【元宵節情人節】湯圓外還有乜？　一文看清元宵節超市優惠（多圖）

3. Mega Reward吃買玩樂瘋狂賞
於食肆及任何商戶消費800元，可獲UA Cinema 50元現金券1張 、泰．蘭花 50元現金券1張 及700元商戶優惠。於食肆及任何商戶消費滿1,600元，禮品亦加碼，可獲總值1600元的回贈。

4. MegaBox Jetso eShop．7折購買UA Cinema及多間食肆商戶現金券
MegaBox Jetso eShop發售多個人氣品牌現金券，現金券面值由50元至1,000元不等，一律以7折發售。其中包括UA/IMAX影院、滬菜老字號上海小南國、人氣泰菜餐館泰．蘭花及熊公仔主題餐廳熊小館等；零售品牌方面有時尚運動服飾FILA及來自丹麥的床褥品牌Tempur。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：葉泳珊

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