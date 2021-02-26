【限聚令】酒吧業停業至今陷結業潮　提6項建議倡政府支援

▲ 香港持牌酒吧會所聯會表示，倒閉潮爆發，導致數十萬個家庭生計嚴重受影響。

限聚令持續，酒吧業繼續被勒令停業。香港持牌酒吧會所聯會表示，倒閉潮爆發，導致數十萬個家庭生計嚴重受影響，強調第三波、第四波疫情與業界毫無關係，加上至今政府仍沒有確實措施，協助業界真正面對困境，感到強烈不滿及憤怒。

該聯會重申並承諾，願意全力配合推動政府現行防疫措施，爭取全面復業。包括：協助推動及呼籲前線員工率先接種2019新冠狀病毒疫苗、確保每位訪客必須素描「安心出行」二維碼或填寫到訪申報記錄、所有員工必須每14天進行病毒檢測一次、如有處所發現感染個案，必須立即自行停業，並作全面消毒。

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該聯會指出，為了紓緩業界結業潮，政府除了立即解除停業令及營業時間限制外，還應該覆核停業賠償金額加碼資助、盡快制定援助計劃，協助業界盡快復甦。其更提出下列6項建議：

立刻制定再度停業準則，行業分類。

立刻制定再度停業其間賠償機制。

為曾受被勒令完全停業處所，減免一年之差餉及地租費用。

為曾受被勒令完全停業處所，提供一年電費補貼優惠。

為曾受被勒令完全停業處所，免卻2021年度稅項。

為曾受停業令限制行業，重啟為期半年ESS資助，鼓勵被停業令嚴重受創業界聘用員工，提高就業及舒緩僱主壓力，協助業界復甦及重啟經濟。

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責任編輯：馬意文