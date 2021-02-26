  • 24°C
香港時間 : 2021226日 (五) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限聚令】酒吧業停業至今陷結業潮　提6項建議倡政府支援

商業 17:04 2021/02/26

分享：

香港持牌酒吧會所聯會表示，倒閉潮爆發，導致數十萬個家庭生計嚴重受影響。

限聚令持續，酒吧業繼續被勒令停業。香港持牌酒吧會所聯會表示，倒閉潮爆發，導致數十萬個家庭生計嚴重受影響，強調第三波、第四波疫情與業界毫無關係，加上至今政府仍沒有確實措施，協助業界真正面對困境，感到強烈不滿及憤怒。

該聯會重申並承諾，願意全力配合推動政府現行防疫措施，爭取全面復業。包括：協助推動及呼籲前線員工率先接種2019新冠狀病毒疫苗、確保每位訪客必須素描「安心出行」二維碼或填寫到訪申報記錄、所有員工必須每14天進行病毒檢測一次、如有處所發現感染個案，必須立即自行停業，並作全面消毒。

【麥當勞】麥當勞推姜B餐　3月1日起發售同步推優惠

【疫市營商】傳統零售難敵網購熱潮　美國大型零售商如何見招拆招？

該聯會指出，為了紓緩業界結業潮，政府除了立即解除停業令及營業時間限制外，還應該覆核停業賠償金額加碼資助、盡快制定援助計劃，協助業界盡快復甦。其更提出下列6項建議：

  • 立刻制定再度停業準則，行業分類。
  • 立刻制定再度停業其間賠償機制。
  • 為曾受被勒令完全停業處所，減免一年之差餉及地租費用。
  • 為曾受被勒令完全停業處所，提供一年電費補貼優惠。
  • 為曾受被勒令完全停業處所，免卻2021年度稅項。
  • 為曾受停業令限制行業，重啟為期半年ESS資助，鼓勵被停業令嚴重受創業界聘用員工，提高就業及舒緩僱主壓力，協助業界復甦及重啟經濟。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：馬意文

相關文章

【餐飲寒冬】食肆去年第四季收益按年減25.1%　酒吧跌46.5%最傷
2021/02/04
【餐飲寒冬】食肆去年第四季收益按年減25.1%　酒吧跌46.5%最傷
【酒吧停業】調酒師工會：近8成受訪會員被迫放無薪假　酒吧倒閉潮已開始
2021/02/16
【酒吧停業】調酒師工會：近8成受訪會員被迫放無薪假　酒吧倒閉潮已開始
【啤酒節】Flower Years酒吧餐廳夥門神　帶來期間限定生啤兼免費試飲
2021/02/19
【啤酒節】Flower Years酒吧餐廳夥門神　帶來期間限定生啤兼免費試飲
【限聚令】酒吧業結業潮已到15%酒吧倒閉　業界：冀盡快復業
2021/02/21
【限聚令】酒吧業結業潮已到15%酒吧倒閉　業界：冀盡快復業
就業 疫情 行業 限聚令 補貼 香港 安心出行 病毒檢測 冠狀病毒 疫苗

上一篇文章

【無接觸麵包店】日本麵包店KAMOGAWA BAKERY推遙距點包減人流　主打植物性食材吸素食客（多圖）

下一篇文章

【麥當勞】麥當勞推姜B餐　3月1日起發售同步推優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運