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【新股IPO】汽車之家已通過上市聆訊、料首季掛牌　平安為最大股東

新股IPO 21:56 2021/03/01

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路透旗下IFR報導，汽車之家獲批在港第二上市，擬在第一季掛牌。

汽車之家獲批在港第二上市，預計第一季掛牌，根據聯交所顯示，汽車之家已遞交通過上市聆訊後的招股書。早前外電報道指，計劃集資10億美元（約77.5億港元）。聯席保推薦人為中金、高盛及瑞信。

汽車之家於2008年成立，起初為一家內容型垂直媒體公司，後轉型和升級為數據和技術驅動的汽車平台。公司目前收入源自媒體服務、線索服務及在線營銷及其他。

截至去年全年，歸於汽車之家的淨利潤按年增6.4%至34億元（人民幣，下同）；收入按年增2.8%至86.6億元。

據招股書最新顯示，截至去年12月底，公司主要股東為云晨資本（即中國平安 （02318） 的特殊目的公司及附屬公司）持股2.34億股，持股達49%，Kayne Anderson的聯屬實體為第二大股東持股10%；Comgest Global Investors S.A.S.的聯屬實體為第三大股東，持股5.1%。

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編輯：吳敏芳

 

 

港股 汽車 中國平安（02318） 第二上市 IPO
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