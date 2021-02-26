【新股IPO】內地美妝電商杭州悠可據報擬在港上市　集資至少23億元

▲ 杭州悠可據報考慮赴港上市，集資至少3億美元。（官網圖片）

彭博引述消息人士報道，由中信資本控股、騰訊 （00700） 有份持股的內地美妝電商杭州悠可（UCO），正考慮最快今年在港上市，集資至少3億美元（折合約23.4億港元）。中信資本及杭州悠可均拒絕就消息置評。

據報，杭州悠可已經就公開招股，與潛在顧問展開討論，最快有可能今年在港上市。報道補充，目前探討仍然在初步階段，最終集資規模及時間仍然會有變數。

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2013年成立的杭州悠可，主要協助傳統美妝品牌推廣，以及在阿里巴巴 （09988） 旗下天貓、京東等電商平台銷售。資料顯示，國際護膚品牌Sisley、Decorte、雪肌精、BIODERMA等。單計2019年，全年GMV超過100億元人民幣。

中信資本2019年斥資14億元人民幣入股杭州悠可，成為控股股東，其他投資者包括騰訊、富邦金控。

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編輯：趙穎妍