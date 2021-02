【牛津疫苗】8成已運抵歐盟疫苗仲未用 民眾唔敢打

新冠肺炎疫情全球大流行,多家藥廠需延遲交付新冠疫苗,導致歐盟多國新冠疫苗接種進度緩慢。但《衛報》的調查指,近8成已運抵歐盟成員國的牛津疫苗,歐盟成員國目前仍未使用。德國總理默克爾承認,歐洲民眾對牛津疫苗的接受度偏低。

牛津大學與阿斯利康(Astrazeneca)共同研發的牛津疫苗,於上月底獲歐洲藥品管理局批准,可為18歲以上人士接種。但《衛報》根據歐洲疾控中心(ECDC)及歐盟各國的官方數據,發現已運抵歐盟27國的超過613萬劑牛津疫苗當中,有近485萬劑仍未注射,未使用的牛津疫苗比例接近8成。

默克爾(Angela Merkel)接受德媒訪問時承認,由於牛津疫苗有大量負面消息,民眾憂慮牛津疫苗的功效和安全性而不敢接種。

默克爾表示自己屬於長者群組,因此暫不考慮接種:

我已經66歲,不屬於牛津疫苗的建議接種群體。

(I am 66 years old and I do not belong to the recommended group for AstraZeneca.)