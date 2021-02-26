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【牛津疫苗】8成已運抵歐盟疫苗仲未用 民眾唔敢打

環球社會熱點 14:42 2021/02/26

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新冠肺炎疫情全球大流行，多家藥廠需延遲交付新冠疫苗，導致歐盟多國新冠疫苗接種進度緩慢。但《衛報》的調查指，近8成已運抵歐盟成員國的牛津疫苗，歐盟成員國目前仍未使用。德國總理默克爾承認，歐洲民眾對牛津疫苗的接受度偏低。

【新冠疫苗】歐盟商疫苗護照 德法憂未接種者遭歧視（附各國政策） 【下一頁】

【新冠疫苗】研究指英國人最願意接種 近9成人肯打 【下一頁】

牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）共同研發的牛津疫苗，於上月底獲歐洲藥品管理局批准，可為18歲以上人士接種。但《衛報》根據歐洲疾控中心（ECDC）及歐盟各國的官方數據，發現已運抵歐盟27國的超過613萬劑牛津疫苗當中，有近485萬劑仍未注射，未使用的牛津疫苗比例接近8成。

默克爾（Angela Merkel）接受德媒訪問時承認，由於牛津疫苗有大量負面消息，民眾憂慮牛津疫苗的功效和安全性而不敢接種。

默克爾表示自己屬於長者群組，因此暫不考慮接種：

我已經66歲，不屬於牛津疫苗的建議接種群體。

（I am 66 years old and I do not belong to the recommended group for AstraZeneca.）

    點擊圖片放大
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【牛津疫苗】阿斯利康交唔足貨 下季向歐盟交付量減半 【下一頁】

德國、法國、波蘭及意大利都決定，只建議65歲以下人士接種牛津疫苗。由於長者通常都是各國安排優先接種的群體，因此上述多國都不建議為長者接種，或成為牛津疫苗於歐盟接種進度緩慢的其中一個原因。

德國疫苗委員會（STIKO）主席梅爾滕斯（Thomas Mertens）表示，委員會雖然建議只為18至64歲的人士提供接種，但從未批評牛津疫苗不安全。但他承認民眾對牛津疫苗接受度低，可能受心理因素影響，正努力說服公眾接受牛津疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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