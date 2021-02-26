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【bitcoin】蓋茨稱不是比特幣粉絲　寧投資會「製造產品」的企業也不投資比特幣

Hot Talk 14:39 2021/02/26

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【bitcoin】蓋茨稱不是比特幣粉絲　寧投資會「製造產品」的企業也不投資比特幣

微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）在社交平台Clubhouse聊天時表示，自己傾向投資會「製造產品」的企業，例如瘧疾疫苗及麻疹疫苗，也不會投資比特幣bitcoin。蓋茨早前接受訪問時曾指，若你比Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克Elon Musk少錢，你應該要小心比特幣。馬斯克是全球第二大首富。

女股神稱比特幣市值有數萬億美元潛力【下一頁】

接種疫苗後仍需要戴上口罩

蓋茨指，自己不是比特幣粉絲（he's not a fan），比特幣的每項交易都需要消耗大量電力，對環境氣候均不利，而且數碼貨幣交易有很多種，不是每種都是秘密交易。

蓋茨稱不及馬斯克富有應小心【下一頁】

談到接種疫苗，蓋茨已於上周完成第二劑的疫苗接種。他稱，接種疫苗後仍有機會受到感染，自己會做好榜樣，接種疫苗後仍會繼續戴上口罩，並在人群中盡量小心，估計要到春季末或夏季時，才能有足夠的接種數目，屆時或可以大幅改變現有的行為模式。

「疫苗應分配到全球所有國家，不只是富有國家，這是恢復國際間旅遊的必要條件。」

蓋茨稱，自己在疫情期間花了很了很多時間在Netflix等串流視頻平台上。

相關文章：【Bitcoin】「洗米華」周焯華旗下太陽國際擬購1000部礦機　股價飆逾4倍後急回（第二版）

相關文章：【Bitcoin】新債王轉軚　唱好比特幣或成「刺激資產」、黃金看法轉中性

 

退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞

編輯：陳韻妍

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 數碼貨幣 社交平台 比特幣 口罩 Tesla Netflix 疫苗
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