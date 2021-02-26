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【溝通無障礙】Apple Store提供手語翻譯預約服務　全球11個國家率先推出

科技 15:07 2021/02/26

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最近Apple宣布，將在十多個國家和地區的Apple Store提供免費手語翻譯預約服務，不過有關服務需要先在其官方網站預約。

蘋果（Apple）一直提供許多體貼消費者的服務，希望為所有客戶提供最佳的服務體驗。最近公司就宣布，將在十多個國家和地區的Apple Store提供免費手語翻譯預約服務，不過有關服務需要先在其官方網站預約。

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據外國網站《9to5mac》報道，由即日起，客戶可到訪其本地Apple Store的網頁，並預約下次到店時選擇使用手語翻譯服務。目前，手語翻譯服務已經在美國、英國、澳洲、加拿大、法國、德國、意大利、瑞典、瑞士、比利時和奧地利11個國家的Apple Store提供預約支援。

由即日起，客戶可到訪其本地Apple Store的網頁，並預約下次到店時選擇使用手語翻譯服務。

此外，Apple亦在所有分店設置輔助聽力系統，配備用於現場活動的視頻牆；而由於手語往往需要配合表情的輔助，Apple自去年開始已向其零售店員、企業員工提供透明面罩，以協助聽障人士可以更容易理解和溝通。

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蘋果一直在零售業無障礙服務扮演領導者的角色，由2019年開始在華盛頓卡內基圖書館（DC Carnegie Library）提供ASL翻譯服務。該公司又與為聾人社區提供教育的Gallaudet大學合作，而卡內基圖書館內亦有僱用超過30名聽障人士，鼓勵職場共融。

責任編輯：施雯雯

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