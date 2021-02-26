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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【ATMX】港股跌逾900點科技股傷　騰訊、阿里巴巴、小米均出現「千人操」買盤博反彈

股市 13:44 2021/02/26

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【ATMX】港股跌逾900點科技股傷　騰訊、阿里巴巴、小米均出現「千人操」買盤博反彈

港股承接美股跌勢，恒生指數今早曾跌逾900點，科技股亦成重災區，科指挫半成，ATMX分別跌逾4%至6%。除小米 （01810） 出現逾2000個買盤外，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 亦分別出現「千人操」買盤排隊撈貨。

截至下午1時42分，小米跌幅擴大至逾6%，低見25.15元，散戶於小米25元價位，最新排出3600個買盤，涉720萬股或1.8億元。

小米今早於25.5元價位，曾出現2400個買盤，惟午後跌幅擴大，小米股價跌穿25.5元，逾2000個買盤全數沖散。

小米續跌逾4%投資者愈跌愈買　25.5元逾2000個買盤排隊撈【下一頁】

騰訊方面，騰訊股價跌逾3%，於下午1時24分，騰訊於665元價位出現1100個買盤，涉27.1萬股或1.8億元。

另外，下午1時38分，阿里巴巴跌逾4%，率先沖散232元的1200個買盤。除於231元的1100個買盤，散戶亦於230元價位，排出2900個買盤，涉150萬股或近3.5億元。

阿里巴巴早前於232元及231元價位，分別出現1200個及1100個買盤，當中涉59.6萬及49.5萬股，共涉2.5億元。

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 恒生指數

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