【ATMX】港股跌逾1000點科技股傷　騰訊、阿里巴巴、小米均出現「千人操」買盤博反彈

▲ 【ATMX】港股跌逾900點科技股傷 騰訊、阿里巴巴、小米均出現「千人操」買盤博反彈

港股承接美股跌勢，恒生指數跌逾1000點，科技股亦成重災區，科指挫逾半成，ATMX分別跌逾4%至8%。小米 （01810） 、 騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別出現「千人操」買盤排隊撈貨。

小米最終收報25.3元，跌近5.8%。小米最終於25元價位的買盤達4400個，涉830萬股或近2.1億元。

下午3時4分，小米於25元價位的買盤增加至4500個，涉840萬股或2.1億元。

截至下午1時42分，小米跌幅擴大至逾6%，低見25.15元，散戶於小米25元價位，最新排出3600個買盤，涉720萬股或1.8億元。

小米今早於25.5元價位，曾出現2400個買盤，惟午後跌幅擴大，小米股價跌穿25.5元，逾2000個買盤全數沖散。

小米續跌逾4%投資者愈跌愈買 25.5元逾2000個買盤排隊撈【下一頁】

騰訊方面，騰訊U盤收報662.5元，跌近4.2%。散戶於620元排出1300個買盤，涉120萬股或7.4億元。

下午1時24分，騰訊於665元價位出現1100個買盤，涉27.1萬股或1.8億元。

另外，阿里巴巴收報232.4元，跌4.5%。阿里巴巴於231元的買盤增加至1200個，涉65.2萬股。

下午1時38分，阿里巴巴跌逾4%，率先沖散232元的1200個買盤。除於231元的1100個買盤，散戶亦於230元價位，排出2900個買盤，涉150萬股或近3.5億元。

阿里巴巴早前於232元及231元價位，分別出現1200個及1100個買盤，當中涉59.6萬及49.5萬股，共涉2.5億元。

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責任編輯︰梁浩碩