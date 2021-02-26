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【平板電腦】傳Galaxy Tab S7 Lite短期內發表　採用SD 750G處理器

科技 13:50 2021/02/26

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日前，一款型號為SM-T736B的Android裝置在跑分網站Geekbench的資料庫現身，外界預計將於短期內發表。

距離三星最新平板發表日期愈來愈近之際，日前就有一款型號為SM-T736B的Android裝置在跑分網站Geekbench的資料庫現身。而外界亦有指，三星將於短期內發表一款全新Galaxy Tab S系列平板，可能會以Galaxy Tab S7 Lite或Galaxy Tab S8e的名義推出。

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據早前消息指，Galaxy Tab S7 Lite目前已知會有4個型號，分別為SM-T730、SM-T735、SM-T736B和SM-T736N。有關Galaxy Tab S7 Lite的規格配置方面，據說將採用支援5G連線的Snapdragon 750G處理器，並搭配4GB RAM，以及預載Android 11系統。

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有外國傳媒估計指，此款Android平板將會有中階定位，還會推出6GB或8GB RAM的配置，並且設有Wi-Fi版、4G LTE和5G版3款選擇。

責任編輯：施雯雯

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