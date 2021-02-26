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【Lady Gaga】兩愛犬被盜保姆遭槍傷 懸紅390萬尋狗

環球社會熱點 13:22 2021/02/26

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美國樂壇天后Lady Gaga正於意大利拍攝電影之際，Lady Gaga的兩隻愛犬於洛杉磯街頭被劫走，當時為Lady Gaga放狗的寵物保姆也遭劫匪槍傷。Lady Gaga宣布懸紅50萬美元（約390萬港元），只為贖回兩隻愛犬。

【拜登就職】群星雲集典禮 Lady Gaga獻唱美國國歌【下一頁】

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外媒報道，35歲的寵物保姆周三（25日）晚上帶同Lady Gaga飼養的3隻法國鬥牛犬，到洛杉磯荷李活街頭上散步。一名男子突然持手槍向寵物保姆開槍，並於劫走Lady Gaga的愛犬後，隨即乘坐一輛白色汽車逃去。

據悉，疑犯搶走的其中兩隻狗名為Koji及Gustav，至於另一隻名為Miss Asia則成功逃走，其後被洛杉磯警方尋獲。

洛杉磯警方表示，遭槍傷的寵物保姆已送往醫院救治，但未有透露其傷勢嚴重程度。警方稱目前正進行調查，未知疑犯是否針對Lady Gaga才犯案，將其飼養的寵物作為目標。

Lady Gaga正在羅馬拍攝名導列尼史葛（Ridley Scott）執導的電影《Gucci》。但Lady Gaga對愛犬失蹤一事十分著緊，更願懸紅50萬美元只為尋回牠們。

責任編輯：鄭錦玲

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