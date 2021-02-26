【逆市開店】「京都一之傳」於港開新店「燒肉而今」　落戶尖沙咀主打和牛

▲ 有逾90年歷史的日本餐廳集團「京都一之傳」，今日在香港開設名為「燒肉而今」的燒肉店。（）

有逾90年歷史的日本餐廳集團「京都一之傳」，今日在香港開設名為「燒肉而今」的燒肉店。新店位於尖沙咀，主打糅合懷石料理概念與日本現代燒肉文化的食品，提供高質素的日本和牛。據悉，該店大部分的牛肉由東京擁有超過100年歷史的牛肉供應商直接進口。

該集團在香港引進旗下三個餐廳品牌，包括京都一之傳、Tominokoji Yamagishi和Susoshu後，繼續拓展本地餐飲市場。Tominokoji Yamagishi更是2021年米芝蓮餐盤推薦餐廳。

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京都一之傳（香港）有限公司董事長田中准平表示，香港人熱愛日本美食，追求高質素的食物及餐飲體驗，故開設新餐廳品牌。他的目標在未來1至2年內，在香港開設10間餐廳。

田中補充，香港位處亞洲中心並鄰近內地，是拓展東亞和內地市場的地點。加上香港的物流運輸服務完善，故將考慮日後以香港作為地區總部或企業財資中心。

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責任編輯：馬意文