【反壟斷】高通遭英國監管機構起訴　被指違反壟斷法索賠52億元

▲ 高通被英國監管機構起訴違反市場壟斷法，要求需支付4.8億英鎊（約52億港元）金額作賠償。

近日，美國芯片製造商高通遭英國監管機構起訴，被指濫用專利權及其在市場的主導位置，向手機製造商收取高昂費用，導致消費者承擔更高的手機價格。該機構在訴訟中要求，高通需支付4.8億英鎊（約52億港元）金額作賠償。

＜＜【挑戰蘋果】Samsung擬今年發表Exynos自家處理器筆電

＜＜【Google新招反擊】澳洲正式推出報道專頁News Showcase 豪擲78億與媒體合作

據外媒報道，近日英國監管機構向高通作出起訴，指控該公司違反市場壟斷法。該機構表示，高通濫用自家擁有的專利權，以及市場主導地位，從而向蘋果（Apple）、三星（Samsung）等智能手機製造商收取高昂費用，最終費用轉嫁給消費者。

高通為目前全球最大的智能手機生產商之一，報道指出，目前英國約有2900萬人使用蘋果或三星智能手機。英國監管機構表示，會為每位用戶索取最高30英鎊（約324港元）賠償，整體索償金額為4.8億英鎊（約52億港元）。對此，高通發言人向外國媒體表示，此項訴訟並沒有任何依據。

事實上，高通近年屢次被指控違反市場壟斷法。在2018年，歐盟反壟斷監管機構指控，高通向蘋果公司付款，換取對方保證iPhone及iPad只使用自家晶片的獨家採購權，並被處以9.97億歐元（約94億港元）罰款。

責任編輯：李寶如