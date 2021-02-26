特朗普有麻煩 稅務文件已移交紐約司法部門

美國前總統特朗普（Donald Trump）雖於參議院彈劾審訊中獲判無罪，但還有更多法律訴訟在等着他。美國紐約地方檢察官確認，經歷逾一年的纏訟後，成功收到特朗普8年多的稅務記錄。特朗普從商多年，檢察官細閱其稅務記錄，難免找出問題，有機會面臨刑事訴訟。

撐侵枕頭商人屢提選舉欺詐 美國投票軟件公司索償百億 【下一頁】

美國紐約地方檢察官發言人周四（24日）電郵回覆傳媒查詢時確認，周一（22日）美國最高法院指特朗普必須交出稅務記錄的裁決出爐後僅數小時，便收到了特朗普的稅務記錄。

按保密規定，這些文件全部不會公開，據報相關文件總頁數多達數百萬頁，包含特朗普由2011年1月到2019年8月稅務記錄，還有財務紀錄、合同以及報稅相關文件。

美國最高法院准查稅表 特朗普：延續史上最大政治獵巫 【下一頁】

曼哈頓區檢察官萬斯（Cyrus Vance）2019年8月已向特朗普（Donald Trump）的會計師行派發傳票，要求交出特朗普稅務記錄及相關文件，以研究特朗普及其團隊是否干犯了保險、稅務及銀行業務詐騙等罪名。

不過，特朗普團隊為阻止萬斯等人查閲其稅務紀錄，與之展開司法戰，更上訴至最高法院。萬斯團隊歷經17個月後，終於取得特朗普稅務及財務文件。

責任編輯：李俊儀