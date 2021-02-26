【復必泰疫苗】政府預計首批復星BioNTech疫苗明早到港　復星醫藥股價逆市升

▲ 【復必泰疫苗】政府預計首批復星BioNTech疫苗明早到港

復星醫藥 （02196） 與BioNTech合作研發的mRNA新冠疫苗「復必泰」到港日期早前被押後。公務員事務局局長聶德權表示，現時已收到通知，首批復必泰疫苗可於明日早上到港。消息指，有關運載復星BioNTech疫苗的貨機，預料初步約70萬劑，部分會轉去澳門。復星醫藥半日升0.3%。

聶德權指，首批復必泰疫苗到港後，將會盡快開放網上預約和疫苗接種中心，首批會有7間醫管局負責的社區中心運作，但具體詳情會於疫苗到港後再交代。

復星BioNTech疫苗接種注意什麼？請按【復必泰】

復星醫藥管理層早前接受本報訪問時稱，於私家診所接種復必泰完全沒有問題，準備工作及貯藏方法，與一般接種流感疫苗相若。詳情可看【下一頁】

對於會否購入其他品牌的疫苗，食衛局局長陳肇始稱，現時有不同新疫苗，但疫苗生產商首先需要提供足夠數據，並向政府申請，讓專家委員會了解新疫苗的安全性、有效性和品質，政府同時會留意整體供應情況。

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編輯：陳韻妍