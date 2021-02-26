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【網上展覽】「我們的．藝術館」下月舉行　AR應用程式介紹展品（多圖）

商業 13:00 2021/02/26

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一個以全港18區為地點的「我們的．藝術館」，推出雙語AR應用程式「ArtForEveryone.hk」。

新冠肺炎疫情改變營商模式和環境。一個以全港18區為地點的「我們的．藝術館」，推出雙語AR應用程式「ArtForEveryone.hk」，供市民透過應用程式尋找活動中展出的藝術品影像名單及展示地點。
 
該手機App將於3月下旬起在活動網站及應用程式商店免費下載。並提供「讓藝術品跳出畫框」的AR互動體驗。用戶可以從應用程式內的地圖功能，搜尋附近的藝術品影像展示點、了解藝術品與藝術家的資料，以及啟動AR功能，欣賞十幅透過AR技術提供互動體驗的藝術品影像。

【疫市求職】科學園網上職業博覽3月舉行　提供逾1,500個創科職位（附登記連結）
 
「我們的．藝術館」將於3月23日起在全港18區的城市空間，超過370個位於室內及室外公共空間的廣告牌、電子顯示屏幕和交通交匯處，展示香港藝術館內的100件藏品的影像。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 
另外，100幅藏品影像更會在97個港鐵站展出。地點包括中環、尖沙咀與灣仔的天星小輪碼頭等。同時，7個購物商場都設有AR版本藝術品圖像，包括荃灣和元朗的千色匯、將軍澳新都城中心、馬鞍山新港城中心、沙田中心、大角咀利奧坊與屯門時代廣場。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

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