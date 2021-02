美國疾控中心驅逐租客禁令 德州法官裁定違憲

因應新冠肺炎疫情,美國疾控中心(CDC)去年頒佈臨時禁令,禁止業主驅逐無錢交租的租客。美國總統拜登上台後,CDC更將禁令延長至今年3月底。但德州聯邦法官裁定,美國CDC禁止驅逐租客的命令違憲。

紐約發現變種新冠病毒株 恐削疫苗效用 【下一頁】

CDC去年9月頒佈驅逐租客禁令,以免租客無錢交租被逐後流落街頭,增加社區集體感染的風險。但大量業主不滿CDC頒佈的臨時禁令,去年發起訴訟挑戰CDC的禁令。

德州聯邦法官巴克(John Barker)周四(25日)發表長達21頁的判決書,裁定國會欠缺憲法基礎,授權CDC在全國範圍內下令禁止驅逐租客。巴克更表示CDC的命令構成一種威脅,侵犯法律賦予業主的權利。

巴克於判決書内更指出:

雖然新冠肺炎疫情正持續,但憲法亦同樣如此。

(Although the COVID-19 pandemic persists, so does the Constitution.)