美國疾控中心驅逐租客禁令 德州法官裁定違憲

因應新冠肺炎疫情，美國疾控中心（CDC）去年頒佈臨時禁令，禁止業主驅逐無錢交租的租客。美國總統拜登上台後，CDC更將禁令延長至今年3月底。但德州聯邦法官裁定，美國CDC禁止驅逐租客的命令違憲。

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CDC去年9月頒佈驅逐租客禁令，以免租客無錢交租被逐後流落街頭，增加社區集體感染的風險。但大量業主不滿CDC頒佈的臨時禁令，去年發起訴訟挑戰CDC的禁令。

德州聯邦法官巴克（John Barker）周四（25日）發表長達21頁的判決書，裁定國會欠缺憲法基礎，授權CDC在全國範圍內下令禁止驅逐租客。巴克更表示CDC的命令構成一種威脅，侵犯法律賦予業主的權利。

巴克於判決書内更指出：

雖然新冠肺炎疫情正持續，但憲法亦同樣如此。 （Although the COVID-19 pandemic persists, so does the Constitution.）

有份參與訴訟的保守派團體，對巴克的判決表示歡迎。原告律師赫爾曼（Kimberly Hermann）表示，德州法院的判決阻止了CDC以疫情為由，干涉私人財產權的命令。赫爾曼更形容法院是在知會拜登（Joe Biden）政府，憲法能有效限制政府的權力。

但有法律專家預計，聯邦政府會將就此案上訴。

責任編輯：鄭錦玲