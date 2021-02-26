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【外資走向】美債息升累中美利差收窄 人民幣資產無運行？

股樓投資 12:08 2021/02/26

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通脹預期升溫，致美國10年債息一度升穿1.6厘，隨即搞亂資產價格。中美利差也由高峰200個基點以上縮窄至184個基點左右，令人擔心外資配置人民幣債券、資產的熱情不再。

【新股IPO】朝雲集團6601招股抽唔抽？ 入場費、集資額 認購前的五大不可不知，請按【見下頁

據報道，隨着中美利差收窄，確實有資金回流美債，但並不顯著，主要因中國經濟在後疫情時代的基本面強勁，給中國債券製造更強的安全性和收益性，故投資者未有急於改變投向人民幣資產的趨勢。

有分析指，只要中美利差維持有150個以上，外資依然樂意配置在人民幣資產，反之亦然。

確實，人民幣滙價未算有大波動，在岸人民幣（CNY）仍處於區間中運行，在6.46至6.48之間上落，主要因市場預期美國快即推出刺激方案，令美滙偏弱，亦是維持外資配置人民幣資產的信心之一。

【延伸閱讀】興證張憶東：3月港股通調整前瞻 預測25隻入選心水股，請按【見下頁

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記者：林衛

國債 中國 外資 美滙 人民幣 通脹 人民幣債券 經濟

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