【元宵節情人節】湯圓外還有乜？　一文看清元宵節超市優惠（多圖）

▲ 今年有超市看準元宵節商機，推出湯圓優惠，並加上其他商品。

元宵節在正月十五，亦象徵甜蜜美滿，有家庭選擇食湯圓慶祝。今年有超市看準元宵節商機，推出湯圓優惠，並加上其他商品，刺激消費。

1. 百佳

網店現提供「元宵甜蜜蜜」優惠，可以兩包45.8元的優惠價，選購桂冠紅豆/抹茶/芝麻/花生湯圓200克裝、兩盒小寧波湯圓24粒裝售48元。同時，還推出明治雪吻士多啤梨/綠茶/榛子朱古力56克裝，現售價為18.9元等。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

元宵節想甜甜蜜蜜，湯圓以外的甜品還有哪些？759阿信屋有售井村屋開運年糕湯，口味分別有抹茶紅豆和紅豆味。有網民好奇味道但未能購買該商品，但亦有指「甜到甩肺...」。

2. 759阿信屋

該品牌現提供其他春季優惠，包括和牛漢堡購買4件100元、南韓蒟蒻啫喱購買兩件售14.9元、日本伊華棉花糖購買兩件售17.9元、波蘭能量棒購買3件售8元。

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另外，HKTVMall現時進行網上食品展，若想支持本地品牌，該品牌設有多款本地品牌的折扣優惠。例如：宥記粉麵廠、蘇太名醬、山手作等。

3. HKTVmall

網上食品展網店截至本月28日為止，優惠包括Blue Diamond十包裝蜜焗杏仁，由原價54.9元減至29元；Natural Pork澳洲豬扒原價59.9元減至49.9元等。而過6萬件商品截至今日前，於結帳時輸入優惠碼更享額外95折。

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責任編輯：馬意文