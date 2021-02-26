【新股IPO】久久王19274度遞表才成功 入場費約3,787元 抽唔抽？來了解五大不可不知

中國甜食產品製造商久久王（新上市編號：01927）即日起（26日）至下周五（3月3日）招股，到底是否值得抽？

一. 入場費約3,787元

久久王計劃在全球發售1.98億股，其中10%於香港公開發售，招股價介乎0.65元至0.75元，每手5,000股，入場費3,787.79元；3月16日掛牌；獨家保薦人為力高企業融資，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人分別為力高證券、雅利多證券、中國通海證券、首信資本集團及新城晉峰。

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二. 集資所得

以招股價中位數0.7元計，公司料集資淨額7,080萬元，其中51%將用於產能擴充，25.5%用於更換現有生產線機器，7.9%用於償還部分銀行貸款，8.5%用於加強營銷，其餘7.1%將用於一般營運資金。

三. 8成收入來自內地

久久王食品於1999年在內地成立，主要從事生產及銷售甜食產品，包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。公司自有品牌產品一般出售予中國客戶，截至去年8月底止8個月，佔其收入約8成，其餘收入來自海外市場

四. 收入下跌

截至去年8月底止8個月，公司純利按年增1%至2582萬元人民幣；收入按年下跌8.4%至2.38億元人民幣。

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五. 已四度申請來港上市

來自福建的久久王食品，香港人未必很熟悉，但原來公司在去年12月遞交上市申請，已經是第四次遞表。此前久久王食品分別曾於2019年5月、12月及2020年6月三次向港交所遞表，難怪外界認為公司如此鍥而不捨地爭取上市，似乎是有迫切的需要。

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記者：張以正