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【港股追蹤】碧桂園服務擬收購藍光嘉寶64%股權 涉資48.5億元人民幣

股樓投資 12:05 2021/02/26

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藍光嘉寶（02606）與碧桂園服務（06098）發公告指，藍光嘉寶控股股東四川藍光和駿實業與碧桂園服務全資附屬公司碧桂園物業香港控股，於2月23日訂立諒解備忘錄。碧桂園服務計劃以每股H股42.1105元人民幣收購藍光嘉寶約1.2億股H股，即約64.62%股權，按推算交易金額約為48.5億元人民幣。

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公告指，根據收購守則潛在買方可能觸發收購守則項下的全面要約責任。因討論仍然進行中，藍光和駿並未就可能交易與潛在買方訂立任何最終協議，可能交易的詳細條款仍有待磋商及落實。

目前藍光和駿持有約1.2億股藍光嘉寶股份，佔公司65.04%股權。若交易完成，藍光和駿將不再於擁有任何H股股份權益，但繼續擁有7.5萬股內資股的權益，即佔公司約0.42%股權。

【港股追蹤】網易去年經調整盈利降6% 年內將推岀多個手遊   詳情請看[下一頁]

藍光嘉寶停牌前報38.95元，復牌後逆市升18.7%，報46.25元；碧桂園服務停牌前報67元，現跌近1%，報66.35元。

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撰文 : 趙家盈

藍光嘉寶服務（02606） 港股 停牌 收購 碧桂園服務（06098）

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