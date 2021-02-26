【疫市營商】傳統零售難敵網購熱潮　美國大型零售商如何見招拆招？

▲ Best Buy裁減數千名員工。

疫情促使網上購物大行其道，傳統零售商急需求變轉型，應對疫後新常態。美國大型零售商Best Buy亦不例外，多管齊下開拓網銷市場。

綜合外電報道，Best Buy裁減數千名員工，並訓練餘下員工應付電商工作，提升技能。該企行政總裁Corie Barry認為，疫情將永久改變消費者購物的習慣，零售商只能盡快適應。她又指，Best Buy必須接受此現實，與其跟從趨勢，倒不如領先一步。

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目前Best Buy在美國有逾千間門市，並計劃逐步削減門市面積，以預留更多空間處理網上訂單。Corie Barry估計，未來Best Buy將會有更大佔比的訂單來自網頁及App，分薄門市佔比。

與此同時，未來Best Buy的門市亦會以短期租約為主，續約門檻更高。過去兩年，Best Buy每年已關閉20間大面積的分店。未來3年該企亦有450間門市租約期滿。Corie Barry估計，今年將繼續大規模削減分店。

不過，她強調門市的角色依然重要，包括展示產品、為客戶提供協助。店內的員工同時將需處理部分如貨倉的工作，因部分顧客將會在門市提取貨品。

責任編輯：葉泳珊