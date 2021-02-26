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【朝雲集團IPO】朝雲集團6601招股抽唔抽？ 入場費、集資額 認購前的五大不可不知

股樓投資 11:39 2021/02/26

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中國家居護理及個人護理平台朝雲集團（新上市編號:06601）加入招股戰團，抽唔抽？且先看看以下資料。

一. 入場費約4,646元

朝雲集團計劃於全球發售3.33億股，其中10%於本港公開發售，每股招股價介乎7.8元至9.2元，每手500股，入場費4,646.35元；由周五（2月26日）至下周三(3月3日)招股，3月10日掛牌；聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利及中金公司，聯席牽頭經辦人為富途證券。

二. ７個核心品牌

朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」、「德是」。

三. 集資主要用於研發和改善銷售

以招股中位數8.5元計，公司預期集資淨額達26.64億元，其中20%將用於增強研發能力，20%將用於改善銷售和分銷網絡，15%將用於營銷活動，10%將用於改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性，10%將用於深化數字化戰略，15%將用於上游和下游業務的戰略性收購，10%將用於營運資金及其他一般公司用途。

四.2021年預測市盈率介乎34倍至45倍

承銷團之一摩根士丹利發表報告預料，朝雲集團估值介乎16億至22億美元（約124億港元至170.5億港元），2021年市盈率介乎34倍至45倍。從高端估值來看，朝雲集團於2018至19年經過業務重組後，新產品及升級產品取得成功。此外該行預期驅蟲劑和家庭清潔產品繼續在未來1至2年成為主要增長動力。長遠而言，公司的個人護理和寵物護理產品具有巨大增長潛力。

五. 去年首９個月收入大升

去年首9個月收入按年增16.9%至14.6億元，其中家居護理業務收入佔逾9成；經調整純利增30.7%至2.4億元；毛利率達42.9%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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