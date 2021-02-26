麥康奈爾轉軚？ 稱絕對支持特朗普2024年參選

美國前總統特朗普去向一直備受注視，他是否能夠獲得共和黨支持，再次競逐美國總統一職備受關注。共和黨參議院領袖麥康奈爾周四（25日）突然一改口風，表示若特朗普成為2024年總統大選的共和黨提名人，他會絕對會支持特朗普。

麥康奈爾（Mitch McConnell）被《霍士新聞》（Fox News）記者問及，若2024年大選，特朗普獲得共和黨提名，他會否全力支持，麥康奈爾隨即回應指：

「黨的提名人？當然會。」 （The nominee of the party? Absolutely）。

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麥康奈爾一直認為特朗普需對1月6日國會流血事件負責，之前亦一直以「丟臉的失職」（disgraceful dereliction of duty）形容特朗普的行為，雖他在參議院特朗普彈劾動議中投下反對票，但兩關係明顯轉差。

特朗普曾發表聲明批評麥康奈爾，形容後者是「陰沉、繃著臉、毫無笑容的政客」（dour， sullen， and unsmiling political hack）。

麥康奈爾的最新表態，反映特朗普在黨內仍有相當高支持度，以至即使已離任總統，也不可能完全置他於不顧。

責任編輯：李俊儀