拜登下令空襲敘利亞 報復伊朗襲擊美軍

▲ 美國總統拜登下令美軍於敍利亞進行空襲，襲擊親伊朗的武裝組織。

美國與伊朗的關係惡化，美國國防部周四（25日）證實美國總統拜登下令美軍於敍利亞進行空襲，襲擊親伊朗的武裝組織。據悉，拜登下令空襲敍利亞是為報復伊朗，對美軍駐伊拉克軍事基地遇襲一事進行反擊。

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美國國防部發言人柯比（John Kirby）周四證實，美軍是在拜登（Joe Biden）指示下，對伊朗支持的武裝組織位於敍利亞東部的基地發動空襲。柯比指拜登將採取行動保障美國及盟友，同時採取謹慎行動試圖緩和敍利亞東部與伊拉克的整體局勢。

柯比指出美軍是次空襲，摧毀多個親伊朗激進組織於邊境管制站的多項設施，包括武裝組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）及Kata'ib Sayyid al-Shuhada （KSS）。

路透社引述一名美國官員指，拜登決定發動空襲是為傳達一個信號，即使美國有意懲戒這些民兵組織，同時也不希望演變成更大的衝突。據悉，當局曾向拜登提供多個選項，拜登最終選擇最低限度的措施。

伊拉克庫爾德自治區埃爾比勒國際機場（Erbil International Airport）附近的一個美軍軍事基地，上周一（15日）遭火箭炮襲擊，造成1人死亡及多人受傷。

伊拉克首都巴格達以北的美軍基地於數日後再度遇襲，造成1人受傷。巴格達有大量外國使館聚集的綠區本周一（22日）更再度遇襲，正是美國駐伊拉克大使館的所在地。

責任編輯：鄭錦玲