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拜登下令空襲敘利亞 報復伊朗代理人襲擊美軍（第二版）

環球政治 20:46 2021/02/26

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美國總統拜登下令美軍於敍利亞進行空襲，襲擊親伊朗的武裝組織。

美國與伊朗的關係惡化，美國國防部周四（25日）證實美國總統拜登下令美軍於敍利亞進行空襲，襲擊親伊朗的武裝組織。據悉，拜登下令空襲敍利亞，是為報復伊朗代理人近期襲擊美軍駐伊拉克軍事基地。據敘利亞人權組織表示，空襲擊中幾輛運送武器的貨車，造成22名武裝份子身亡。

（第二版更新死亡數字）

美國國防部官員表示，美軍在當地時間凌晨約2時，派出F-15戰機，在敘利亞東部接壤伊拉克的邊界，投放7枚500磅重炸彈，擊中7個目標，形容規模相對較小。

據一個敘利亞人權組織表示，空襲擊中幾輛運送武器的貨車，造成22名武裝份子身亡。法新社則引述監察組織指，空襲造成17名武裝份子身亡。

【新冠疫苗】﻿政治凌駕人命？ 伊朗禁絕英美疫苗 【下一頁】

【特朗普卸任】伊朗送告別禮物 宣布制裁特朗普蓬佩奧  【下一頁】

美國國防部發言人柯比（John Kirby）周四證實，美軍是在拜登（Joe Biden）指示下，對伊朗支持的武裝組織位於敍利亞東部的基地發動空襲。柯比指拜登將採取行動保障美國及盟友，同時採取謹慎行動試圖緩和敍利亞東部與伊拉克的整體局勢。

柯比指出美軍是次空襲，摧毀多個親伊朗激進組織於邊境管制站的多項設施，包括武裝組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）及Kata'ib Sayyid al-Shuhada （KSS）。

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拜登國安團隊要員 ↑ 

路透社引述一名美國官員指，拜登決定發動空襲是為傳達一個信號，即使美國有意懲戒這些民兵組織，同時也不希望演變成更大的衝突。據悉，當局曾向拜登提供多個選項，拜登最終選擇最低限度的措施。

伊拉克庫爾德自治區埃爾比勒國際機場（Erbil International Airport）附近的一個美軍軍事基地，上周一（15日）遭火箭炮襲擊，造成1人死亡及多人受傷。

伊拉克首都巴格達以北的美軍基地於數日後再度遇襲，造成1人受傷。巴格達有大量外國使館聚集的綠區本周一（22日）更再度遇襲，正是美國駐伊拉克大使館的所在地。

責任編輯：鄭錦玲

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