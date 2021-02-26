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【小米股價】小米25.5元逾2000個買盤遭沖散　25元再排4500個買盤撈底

股市 15:09 2021/02/26

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【小米股價】小米續跌逾4%投資者愈跌愈買　25.5元逾2000個買盤排隊撈

美長債息飆升，美股下挫，港股亦受壓，恒生指數今早曾跌逾900點，科技股亦捱沽，ATMX中，小米 （01810） 股價今早續跌逾4%，低見25.5元。不過，投資者繼續愈跌愈買，逾2000個買盤於小米25.5元價位排隊撈底。小米半日收報25.6元，跌4.6%。

下午3時4分，小米於25元價位的買盤增加至4500個，涉840萬股或2.1億元。

截至下午1時42分，小米跌幅擴大至逾6%，低見25.15元，散戶於小米25元價位，最新排出3600個買盤，涉720萬股或1.8億元。

小米午後初段跌幅一度擴大，曾跌穿今早低位25.5元，低見25.4元，意味2400個買盤全數遭沖散。

早上10時53分，小米於25.5元的價位，合共排出2400個買盤，涉500萬股或近1.3億元。

事實上，自上周五傳出小米確定造車消息當日，小米於不同價位多次出現逾千買盤入貨。今年以來，小米股價已累跌23%。

【小米新機】紅米K40系列發佈售1999人幣起 Pro+配備1億像素主攝

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責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 小米

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