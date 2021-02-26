▲ 【新股IPO】朝雲集團6601正招股 認購前的五大不可不知

朝雲集團 （新上市編號：06601） 為內地家居護理品牌，朝雲集團周五（26日）起至3月3日（周三）招股，朝雲計劃集資最多30.6億元。朝雲集團與藍月亮 （06993） 的業務相似，朝雲集團後市表現會否也與藍月亮相似？決定抽唔抽朝雲集團之前，不妨先從下文了解一下再決定。

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圖看朝雲集團招股及業務情況

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一手入場費4646元 一張頭鎚飛1.54億元

朝雲集團是次招股，招股價介乎7.8至9.2元，每股500股，一手入場費4646元，若投資者以「頂頭槌」認購，增加中籤機會，則需要認購1666.7萬股（約3.3萬手），一張「頂頭槌」需要1.548億元。

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承銷團大摩報告：個人護理和寵物護理產品

報告指出，從高端（High-end）估值而言，朝雲集團於2018至19年經過業務重組後，新產品及升級產品取得成功，又預料驅蟲劑和家庭清潔產品繼續在未來1至2年成為主要增長動力。長遠而言，公司的個人護理和寵物護理產品具有巨大增長潛力。截至去年首9個月，個人護理、寵物護理僅佔集團收入7%。

朝雲集團市盈率與藍月亮相約

中金報告預料，2021年朝雲集團市盈率介乎36.2倍至47.5倍，而藍月亮 （06993） 2021年預測市盈率為45.9倍。不過，較其他香港上市的消費必需品行業，朝雲集團市盈率處於行業中間水平。

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公司收入依賴單一業務細分

承銷報告又指，收入來源較為單一化。公司由2017年至2020年首9個月，收入超過6成主要來自殺蟲驅蚊，又認為該產品的需求下降或公司未能升級殺蟲驅蚊產品組合，可能會對公司的收益產生負面影響。

約2成收入來自出售產品予立白

截至去年9月底止首9個月，公司收入按年增17%至14.61億元（人民幣，下同）。據招股書顯示，公司一直向立白集團出售若干產品，於2019年及去年首9個月，向立白集團銷售額分別佔20.1%及20.7%。公司指，若立白集團無法有效或高效地經營其分銷網絡，或無法有效地就公司的產品進行推廣及分銷，其產品的銷售額及經營業績將受到負面影響。

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記者：謝卓榮