▲ 【業績】百濟神州去年虧損擴闊至16億美元 收入跌28%

百濟神州 （06160） 去年虧損擴闊，淨虧損達16億美元，即每股虧損達1.47美元，2019年同期則蝕9.49億美元。第四季淨虧損達4. 73 億美元，2019年同期則虧3.88億美元。

去年產品收入3.09億美元，按年跌27.9%，但上季收入見增長至1億美元，按年升76%，主要因為公司自主研發產品的銷售以及安進公司授權產品的初始銷售，但與百時美施貴寶公司授權銷售產品的產品收入下滑相抵消。

去年研發費用達12.9億美元，按年升39%，研發費用的增加主要用於正在進行以及新啟動的後期關鍵性臨床試驗持續增長的費用，與授權候選藥物預付款相關的研發費用，與安進公司合作相關的開發成本，新增的藥物註冊登記準備，以及與商業化前活動和供應相關的生產成本。

去年公司現金和短期投資總額增加36.7億美元，經營活動所用現金12.8億美元，資本支出為1.18億美元，支付授權藥物預付款所用現金為1.1億美元，募集資金所得現金為52億美元。

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編輯：吳敏芳