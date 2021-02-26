  • 22°C
香港時間 : 2021226日 (五) 09:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】百濟神州去年虧損擴闊至16億美元　收入跌28%

股市 09:26 2021/02/26

分享：

【業績】百濟神州去年虧損擴闊至16億美元　收入跌28%

百濟神州 （06160） 去年虧損擴闊，淨虧損達16億美元，即每股虧損達1.47美元，2019年同期則蝕9.49億美元。第四季淨虧損達4. 73 億美元，2019年同期則虧3.88億美元。

去年產品收入3.09億美元，按年跌27.9%，但上季收入見增長至1億美元，按年升76%，主要因為公司自主研發產品的銷售以及安進公司授權產品的初始銷售，但與百時美施貴寶公司授權銷售產品的產品收入下滑相抵消。

去年研發費用達12.9億美元，按年升39%，研發費用的增加主要用於正在進行以及新啟動的後期關鍵性臨床試驗持續增長的費用，與授權候選藥物預付款相關的研發費用，與安進公司合作相關的開發成本，新增的藥物註冊登記準備，以及與商業化前活動和供應相關的生產成本。

去年公司現金和短期投資總額增加36.7億美元，經營活動所用現金12.8億美元，資本支出為1.18億美元，支付授權藥物預付款所用現金為1.1億美元，募集資金所得現金為52億美元。

相關文章：【業績】百濟神州跌逾2%　第2季淨虧損擴大至3.35億美元

編輯：吳敏芳

 

業績公布 港股 百濟神州（06160）

上一篇文章

【吉利汽車】吉利早段挫3% 合併富豪業務保獨立公司　大和：似合作多於合併（第二版）

下一篇文章

【網易業績】網易上季經調整盈利16億　股價績後挫逾8%　丁磊：中國Android渠道分成不健康
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成