【港股市況】恒生指數跌逾900點後跌幅收窄　科指曾挫半成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國10年期債息曾突破1.6厘關口，道指跌559點。港股今早承接低開，恒生指數低開662點，開報29412點。網易 （09999） 績後挫逾8%；美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%至4%。

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即市走勢︰

【10：43】國美零售 （00493） 最新升逾4%，破頂高見2.55元。

【10：24】中生製藥 （01177） 最新逆市升逾3%，高見9.05元。

【10：18】大市跌幅收窄至約550點，至29500點水平。大市最段曾跌最多927點，低見29147點。

【10：12】有色金屬及水泥股急跌 江西銅業、洛陽鉬業均瀉逾7%

【10：09】宏光照明 （06908） 逆市升九成，破頂高見2.11元。宏光照明公布，總代價7680萬元收購從事研發快速電池充電系統解決方案的GSP PO全部股權，將以每股0.96元發行8000萬股新股支付予兩名賣方。

【10：08】渣打 （02888） 股價昨績後倒跌，今早再跌半成，低見50.65元；滙豐 （00005） 亦隨市跌逾1%。

【10：05】連日上升的中生製藥 （01177） ，股價最新逆市倒升0.8%，高見8.82元。

【09：59】債息升科指急挫5% 曾跌穿9000點

【09：57】港股早段跌勢略為喘定，恒指最新跌約700點。

【09：55】國美零售 （00493） 逆市升1%，破頂高見2.44元。

【09：52】Bitcoin比特幣最新報46433美元，24小時內跌逾8%，火幣科技 （1611） 跌逾13%；歐科雲鏈 （01499） 跌近19%；雄岸科技 （01647） 跌15%。

【09：50】興科蓉醫藥 （06833） 逆市飈升七成，股價破頂高見0.7元。興科蓉醫藥公布，預期去年純利按年增長不少於2.7倍，至約8473萬元人民幣。

【09：49】bossini堡獅龍 （00592） 績後跌逾1%。

【業績│零售股】bossini半年虧損8713萬、同店銷售跌22% 關閉部分港澳分店拓展內地版圖

【09：48】卓悅 （00653） 發盈警，預期去年虧損將按年增加7成或以上，股價跌8%。

【盈警】卓悅料去年虧損擴大7成或以上 營業額錄雙位數跌幅

【09：45】紐約期金跌逾1%；招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 、靈寶黃金 （03330） 跌逾4%；中國黃金 （02099） 跌逾5%。

【黃金價格】美債息率飈升 金價受壓觸及1周低位

【09：43】昭衍新藥 （06127） 首掛開報148元，較招股價151元低近2%，最新報140.5元，潛水近7%。

【09：40】比亞迪 （01211） 跌逾7%，跌穿200元水平；吉利 （00175） 跌逾4%；華晨 （01114） 、長汽 （02333） 跌7%。另外，恒大汽車 （00708） 挫一成；五菱汽車 （00305） 跌5%。

【09：38】大市跌逾800點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升逾5%，高見4.348元。

【09：35】藍光嘉寶 （02606） 復牌逆市升18%；碧桂園服務 （06098） 跌逾4%。碧桂園服務擬斥48億人幣收購藍光嘉寶64%股權。

【物管股】碧桂園服務擬斥48億人幣收購藍光嘉寶64%股權 兩股明起復牌

【09：34】科指跌5.5%，報8972點。

【09：32】港交所 （00388） 再挫半成，低見468元。

【09：31】港股開市後跌近900點，報29183點，跌890點。

【09：27】百濟神州 （06160） 去年虧損擴闊，淨虧損達16億美元，股價跌逾4%。

【業績】百濟神州去年虧損擴闊至16億美元 收入跌28%

【09：20】恒生指數低開662點，開報29412點。網易 （09999） 績後挫逾8%；美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%至4%。

【網易業績】網易上季經調整盈利16億 股價績後挫逾8% 丁磊：中國Android渠道分成不健康

【09：13】期指開報29321點，跌639點或2.1%。

【09：03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：59】昭衍新藥 （06127） 今日掛牌，股價昨日在多個暗盤交易場潛水。

【新股IPO】昭衍新藥6127暗盤收市潛水 暗盤較招股價低4%、一手帳面蝕500至600元

【08：54】恒指黑期跌494點，報29577點。道指期貨續跌57點，報31314點。

【08：50】ASM太平洋 （00522） 去年盈利16.3億元，按年增加162%，派末期息2元。

【業績】ASM太平洋去年多賺1.6倍 派末期息2元

【08：15】森松國際2155周五招股 一手入場費3960元

【08：15】立白旗下朝雲集團6601周五招股 入場費4646元

【08：00】廣聯工程1413招股 一手入場費2727元

【07：45】久久王食品1927今日起招股 一手入場費3787元

【07：45】港股ADR收報29446點，跌628點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報46.81元，跌0.84元或近1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報672.91元，跌18.59元或2.7%。

【07：30】美國10年期債息曾突破1.6厘關口，加大美股壓力，道指一度瀉逾660點，道指收市跌559點或1.75%，報31402點。標指跌96點或2.45%，收報3829點。納指挫478點或3.52%，收報13119點 ， 創自去年10月以來最大單日跌幅。

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責任編輯︰梁浩碩