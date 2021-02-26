  • 22°C
香港時間 : 2021226日 (五) 09:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數低開662點　網易績後挫逾8%（不斷更新）

股市 09:22 2021/02/26

分享：

港股市況不斷更新

美國10年期債息曾突破1.6厘關口，道指跌559點。港股今早承接低開，恒生指數低開662點，開報29412點。網易 （09999） 績後挫逾8%；美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%至4%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09：20】恒生指數低開662點，開報29412點。網易 （09999） 績後挫逾8%；美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%至4%。

【網易業績】網易上季經調整盈利16億　股價績後挫逾8%　丁磊：中國Android渠道分成不健康

【09：13】期指開報29321點，跌639點或2.1%。

【09：03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：59】昭衍新藥  （06127） 今日掛牌，股價昨日在多個暗盤交易場潛水。

【新股IPO】昭衍新藥6127暗盤收市潛水　暗盤較招股價低4%、一手帳面蝕500至600元

【08：54】恒指黑期跌494點，報29577點。道指期貨續跌57點，報31314點。

【08：50】ASM太平洋  （00522） 去年盈利16.3億元，按年增加162%，派末期息2元。

【業績】ASM太平洋去年多賺1.6倍　派末期息2元

【08：15】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元

【08：15】立白旗下朝雲集團6601周五招股　入場費4646元

【08：00】廣聯工程1413招股　一手入場費2727元

【07：45】久久王食品1927今日起招股　一手入場費3787元

【07：45】港股ADR收報29446點，跌628點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報46.81元，跌0.84元或近1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報672.91元，跌18.59元或2.7%。

【07：30】美國10年期債息曾突破1.6厘關口，加大美股壓力，道指一度瀉逾660點，道指收市跌559點或1.75%，報31402點。標指跌96點或2.45%，收報3829點。納指挫478點或3.52%，收報13119點 ， 創自去年10月以來最大單日跌幅。

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO ASM太平洋（00522） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） ADR 期貨 恒生指數 港股ADR

上一篇文章

【業績】ASM太平洋去年多賺1.6倍派末期息2元　股價績後跌5%

下一篇文章

【Bitcoin】女股神Cathie Wood︰比特幣市值有達數萬億美元潛力　目前仍不及蘋果市值一半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%