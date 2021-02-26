【港股市況】恒生指數低開662點　網易績後挫逾8%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國10年期債息曾突破1.6厘關口，道指跌559點。港股今早承接低開，恒生指數低開662點，開報29412點。網易 （09999） 績後挫逾8%；美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%至4%。

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即市走勢︰

【09：20】恒生指數低開662點，開報29412點。網易 （09999） 績後挫逾8%；美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%至4%。

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【09：13】期指開報29321點，跌639點或2.1%。

【09：03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：59】昭衍新藥 （06127） 今日掛牌，股價昨日在多個暗盤交易場潛水。

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【08：54】恒指黑期跌494點，報29577點。道指期貨續跌57點，報31314點。

【08：50】ASM太平洋 （00522） 去年盈利16.3億元，按年增加162%，派末期息2元。

【業績】ASM太平洋去年多賺1.6倍 派末期息2元

【08：15】森松國際2155周五招股 一手入場費3960元

【08：15】立白旗下朝雲集團6601周五招股 入場費4646元

【08：00】廣聯工程1413招股 一手入場費2727元

【07：45】久久王食品1927今日起招股 一手入場費3787元

【07：45】港股ADR收報29446點，跌628點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報46.81元，跌0.84元或近1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報672.91元，跌18.59元或2.7%。

【07：30】美國10年期債息曾突破1.6厘關口，加大美股壓力，道指一度瀉逾660點，道指收市跌559點或1.75%，報31402點。標指跌96點或2.45%，收報3829點。納指挫478點或3.52%，收報13119點 ， 創自去年10月以來最大單日跌幅。

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責任編輯︰梁浩碩