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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期】道指曾跌逾400點　恒指夜期跌44點失29000關（不斷更新）

股市 23:47 2021/02/26

分享：

港股市況不斷更新

美國10年期債息曾突破1.6厘關口，港股今早低開662點，尾市跌幅擴大至逾1000點，北水全日亦錄76億元走資。恒生指數全日跌1093點，收報28980點，以全日最低位收市，成交3202億元。科指跌5.7%，收報8954點。美團 （03690） 、快手 （01024） 、比亞迪 （01211） 跌逾8%；港交所 （00388） 、小米 （01810） 挫半成，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【恒指季檢】阿里健康、海底撈、龍湖染藍 　恒指成份股增至55隻

【美國量寛】陶冬：無限量寬令聯匯失效 港府應重新思考未來

【恒指大改革】恒指季檢今日揭盅　一文看清增加13至28隻藍籌潛在大名單

【恒指季檢】港股通新貴周五揭盅　哪些股份有機會迎來北水？（附潛在名單）

【資金流向】北水走資76億　27億沽港交所

即市走勢︰

【23：45】恒指夜期跌44點，報28915點，低水65點。

【22：36】美股開市，道指跌100點，納指升140點，標指升12點。恒指夜期升51點，報29010點，高水30點。

【21：43】恒指夜期轉升65點，重上29000關，報29024點，高水44點。

【20：27】螞蟻集團傳增消費金融公司資本金、併入微貸業務 額外需300億

【20：26】恒指夜期跌61點，低水82點。

【19：08】恒指夜期跌45點，報28914點，低水66點。

【19：07】阿里健康、海底撈、龍湖染藍 　恒指成份股增至55隻

港股通新貴潛在名單揭盅　生科股、物管股成大贏家

【16：10】恒生指數全日跌1093點，收報28980點，以全日最低位收市，成交3202億元。科指跌5.7%，收報8954點。美團 （03690） 、快手 （01024） 、比亞迪 （01211） 跌逾8%；港交所 （00388） 、小米 （01810） 挫半成，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌1030點，報29043點。

【15：25】52隻藍籌中，僅煤氣 （00003） 及潤地 （01109） 上升。其中煤氣升0.3%，潤地升近0.3%。

【15：07】恒生指數午後跌1000點，下試29000點支持，最新跌1009點報29064點。

【15：00】內地股市全日向下，上證跌2.1%；深證跌近2.2%；創業板指跌2.1%。

【14：54】汽車之家據報獲批第二上市首季掛牌　平安為最大股東

【14：50】亮晴 （08603） 突乾升一倍，高見0.201元，僅11宗成交，涉4.9萬元。

【14：50】內地美妝電商杭州悠可據報擬在港上市　集資至少23億元

【14：29】保利協鑫 （03800） 逆市升逾6%，高見2.97元。

【14：03】大市午後曾跌最多993點，低見29081點，最新報29189點，跌884點。

【13：57】港股跌逾900點科技股傷　騰訊、阿里巴巴、小米均出現「千人操」買盤博反彈

【13：35】港股最新跌近950點，報29130點。

【13：16】藥明生物 （02269） 跌逾8%，低見95.5元。

【13：13】盛良物流 （08292） 飈升一倍，高見0.41元，成交287萬元。

【13：02】大市跌幅最新擴至800點，報29270點。

【13：00】港股午後初段跌約750點，報29323點。

【12：51】恒指黑期跌840點，報29231點。

石SIR今日推介上海醫藥

【12：01】恒生指數半日跌731點，報29342點，成交1456億元。港交所 （00388） 續挫近半成；美團 （03690） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾4%；國美零售 （00493） 逆市升逾3%。

【11：44】快手科技 （01024） 跌逾6%，低見305元。

【異動股】快手前副總裁趙丹陽因受賄被捕　快手股價曾跌逾一成

【11：41】港股中午收市前跌約740點，報29332點。

【11：41】港交所失50天線　高位回近兩成

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌1.8%；深證跌近2%；創業板指跌2.2%。

【11：19】碧桂園服務 （06098） 低開後反覆向上，最新倒升0.2%，報67.15元。

【11：02】港股最新再跌近700點，恒指報29393點，跌680點。

【11：00】小米續跌逾4%投資者愈跌愈買　25.5元逾2000個買盤排隊撈

【10：43】國美零售 （00493） 最新升逾4%，破頂高見2.55元。

【10：24】中生製藥 （01177） 最新逆市升逾3%，高見9.05元。

【10：18】大市跌幅收窄至約550點，至29500點水平。大市最段曾跌最多927點，低見29147點。

【10：12】有色金屬及水泥股急跌　江西銅業、洛陽鉬業均瀉逾7%

【10：09】宏光照明 （06908） 逆市升九成，破頂高見2.11元。宏光照明公布，總代價7680萬元收購從事研發快速電池充電系統解決方案的GSP PO全部股權，將以每股0.96元發行8000萬股新股支付予兩名賣方。

【10：08】渣打 （02888） 股價昨績後倒跌，今早再跌半成，低見50.65元；滙豐 （00005） 亦隨市跌逾1%。

【10：05】連日上升的中生製藥 （01177） ，股價最新逆市倒升0.8%，高見8.82元。

【09：59】債息升科指急挫5% 曾跌穿9000點

【09：57】港股早段跌勢略為喘定，恒指最新跌約700點。

【09：55】國美零售 （00493） 逆市升1%，破頂高見2.44元。

【09：52】Bitcoin比特幣最新報46433美元，24小時內跌逾8%，火幣科技 （1611） 跌逾13%；歐科雲鏈 （01499） 跌近19%；雄岸科技 （01647） 跌15%。

【09：50】興科蓉醫藥 （06833） 逆市飈升七成，股價破頂高見0.7元。興科蓉醫藥公布，預期去年純利按年增長不少於2.7倍，至約8473萬元人民幣。

【09：49】bossini堡獅龍  （00592） 績後跌逾1%。

【業績│零售股】bossini半年虧損8713萬、同店銷售跌22%　關閉部分港澳分店拓展內地版圖

【09：48】卓悅 （00653） 發盈警，預期去年虧損將按年增加7成或以上，股價跌8%。

【盈警】卓悅料去年虧損擴大7成或以上　營業額錄雙位數跌幅

【09：45】紐約期金跌逾1%；招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 、靈寶黃金 （03330） 跌逾4%；中國黃金 （02099） 跌逾5%。

【黃金價格】美債息率飈升　金價受壓觸及1周低位

【09：43】昭衍新藥 （06127） 首掛開報148元，較招股價151元低近2%，最新報140.5元，潛水近7%。

【09：40】比亞迪 （01211） 跌逾7%，跌穿200元水平；吉利 （00175） 跌逾4%；華晨 （01114） 、長汽 （02333） 跌7%。另外，恒大汽車 （00708） 挫一成；五菱汽車 （00305） 跌5%。

【09：38】大市跌逾800點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升逾5%，高見4.348元。

【09：35】藍光嘉寶 （02606） 復牌逆市升18%；碧桂園服務 （06098） 跌逾4%。碧桂園服務擬斥48億人幣收購藍光嘉寶64%股權。

【物管股】碧桂園服務擬斥48億人幣收購藍光嘉寶64%股權 兩股明起復牌

【09：34】科指跌5.5%，報8972點。

【09：32】港交所 （00388） 再挫半成，低見468元。

【09：31】港股開市後跌近900點，報29183點，跌890點。

【09：27】百濟神州 （06160） 去年虧損擴闊，淨虧損達16億美元，股價跌逾4%。

【業績】百濟神州去年虧損擴闊至16億美元　收入跌28%

【09：20】恒生指數低開662點，開報29412點。網易 （09999） 績後挫逾8%；美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%至4%。

【網易業績】網易上季經調整盈利16億　股價績後挫逾8%　丁磊：中國Android渠道分成不健康

【09：13】期指開報29321點，跌639點或2.1%。

【09：03】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：59】昭衍新藥  （06127） 今日掛牌，股價昨日在多個暗盤交易場潛水。

【新股IPO】昭衍新藥6127暗盤收市潛水　暗盤較招股價低4%、一手帳面蝕500至600元

【08：54】恒指黑期跌494點，報29577點。道指期貨續跌57點，報31314點。

【08：50】ASM太平洋  （00522） 去年盈利16.3億元，按年增加162%，派末期息2元。

【業績】ASM太平洋去年多賺1.6倍　派末期息2元

【08：15】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元

【08：15】立白旗下朝雲集團6601周五招股　入場費4646元

【08：00】廣聯工程1413招股　一手入場費2727元

【07：45】久久王食品1927今日起招股　一手入場費3787元

【07：45】港股ADR收報29446點，跌628點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報46.81元，跌0.84元或近1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報672.91元，跌18.59元或2.7%。

【07：30】美國10年期債息曾突破1.6厘關口，加大美股壓力，道指一度瀉逾660點，道指收市跌559點或1.75%，報31402點。標指跌96點或2.45%，收報3829點。納指挫478點或3.52%，收報13119點 ， 創自去年10月以來最大單日跌幅。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO ASM太平洋（00522） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） ADR 期貨 恒生指數 港股ADR

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