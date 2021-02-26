【業績】ASM太平洋去年多賺1.6倍派末期息2元　股價績後跌5%

▲ 【業績】ASM太平洋去年多賺1.6倍 派末期息2元

ASM太平洋 （00522） 公布業績，ASM太平洋去年盈利16.3億元，按年增加162%，若撇除一次性項目及其相關稅務影響，盈利10億元，按年增加61.1%。每股盈利3.97元，ASM太平洋派末期息2元，按年增加185.7%。ASM太平洋績後跌5%，開報112.5元。

期內，ASM太平洋收入168.9億元，按年增加6.3%，毛利率為33.6%，按年減114點子。

新增訂單總額184.9億元，按年增加16.7%，截至去年底，未完成訂單總額為59.3億元。

單計第四季，盈利101億元，按年及按季分別增加353.4%及330%。若撇除一次性項目及其相關稅務影響，盈利3.78億元，按年增長70.2%，按季增長61.5%。



第四季收入為49.2億元，按年及按季分別增加10.5%及15.2%，超越預測上限。新增訂單總額為51億元，按年及按季分別增加46.3%及12.9%。

展望未來，集團的股息政策將繼續維持每年約50%的穩定年度派息比率。

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責任編輯︰梁浩碩