【業績】ASM太平洋去年多賺1.6倍派末期息2元 汽車市場為新增長引擎　股價午後跌近8%（第二版）

▲ 【業績】ASM太平洋去年多賺1.6倍 派末期息2元

ASM太平洋 （00522） 公布業績，ASM太平洋去年盈利16.3億元，按年增加162%，若撇除一次性項目及其相關稅務影響，盈利10億元，按年增加61.1%。每股盈利3.97元，ASM太平洋派末期息2元，按年增加185.7%。

ASM太平洋今早業績放榜，惟跌5%；午後跌幅擴大至7.7%，截止中午1時34分，報價109.4元，成交額4.23億元。

ASM太平洋公布今年首季收入及訂單指引，不計及能源業務，第一季收入約為5億至5.5億美元；半導體設備業務增長強勁，預計該部分收入將會抵銷SMT業務的季節性收入下降。而第一季訂單總額將超過7億美元，由於今年初半導體解決方案業務訂單激增所帶動。展望未來，集團股息政策將繼續維持每年約50%的穩定年度派息比率。

ASM太平洋受惠台積電資本開支大增，詳情【下一頁】

汽車市場為新增長引擎 集團受惠全球車用芯片緊缺

ASM太平洋行政總裁黃梓達表示，自去年下半年，全球車企及電子行業消費需求反彈勝預期，尤其是中國電動車企業對車用芯片需求大增，ASM太平洋半導體業務將會受惠，汽車市場也是集團半導體業務的主要增長引擎。他又指，芯片緊缺問題是雖短暫的，但預料一旦恢復至正常水平，對零部件的需求不降反增，原因是整個汽車行業生產開始恢復。

黃梓達續稱，目前全球面臨零部件緊缺問題，集團也從中看到機遇，將激進採取擴產措施，提高產能，以滿足未來新一季客戶需求激增。

料合營公司收入持續增長

期內，ASM太平洋收入168.9億元，按年增加6.3%，毛利率為33.6%，按年減114點子。ASM太平洋首席財務官周佩芬表示，毛利下跌的主要原因是去年新增能源業務，集團已在新一季採取策略提高毛利水平，包括改善生產成本、加強產品組合、搶佔高端市場份額等。

ASM太平洋派息比率升至68%，黃梓達稱，原因是去年產生了一次性項目的淨收益，集團去年出售物料業務並成立合營公司，料該合營公司的合作夥伴在內地有較多的經驗，料能夠持續帶來可觀的收入。

去年新增訂單總額按年增16.7%

去年新增訂單總額184.9億元，按年增加16.7%，截至去年底，未完成訂單總額為59.3億元。單計第四季，盈利101億元，按年及按季分別增加353.4%及330%。若撇除一次性項目及其相關稅務影響，盈利3.78億元，按年增長70.2%，按季增長61.5%。

第四季收入為49.2億元，按年及按季分別增加10.5%及15.2%，超越預測上限。新增訂單總額為51億元，按年及按季分別增加46.3%及12.9%。

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責任編輯︰梁浩碩、陳華