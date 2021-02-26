【Bitcoin】比特幣急瀉1成跌落44000美元　女股神Cathie Wood「力撐」︰比特幣市值有數萬億美元潛力

▲ 【Bitcoin】女股神Cathie Wood︰比特幣市值有達數萬億美元潛力 目前仍不及蘋果市值一半

Bitcoin比特幣再次跌穿50000美元水平，今天（26日）下午更跌至44,000美元位置。不過科技股女股神、獲網民稱為「契媽」的Cathie Wood認為，鑒於最新出現的機構興趣及多樣化應用，比特幣還處於早期階段，指比特幣市值有達到數萬億美元的潛力。根據coindesk數據，截至下午3時40分，比特幣最新報44745美元，24小時內跌近11.2%，市值8339.9億美元。

女股神Cathie Wood料比特幣可升多數倍，詳情請看【下一頁】

Cathie Wood早前表示，比特幣當時市值約為9500億美元，表示試聯想一下蘋果（美︰AAPL），指還不到蘋果市值的一半，而大家在談論的是加密資產世界的儲備貨幣。

她表示今年以來機構對比特幣的採用愈來愈多構成意外利好，稱早預計機構投資者會進場，但沒想到的是他們資產負債表上的多樣化，將現金資產多樣化到比特幣中。

Cathie Wood強調比特幣作為對沖的作用，又指某些情況下，比特幣亦可作避險資產。她表示，美元下跌通常利好黃金，但黃金同時亦下跌，比特幣的價格在上升。

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責任編輯︰梁浩碩