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【新股IPO】廣聯工程1413招股　一手入場費2727元

新股IPO 07:59 2021/02/26

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【新股IPO】廣聯工程1413招股　一手入場費2727元

廣聯工程 （新上市編號︰01413） 招股，廣聯工程計劃發售2.5億股股份，集資最多1.35億元，招股價介乎0.5元至0.54元，每手5000股，廣聯工程一手入場費2727元。

廣聯工程為香港地基工程承包商，主要承接香港私營物業開發商發起的住宅發展項目地基工程。截至去年8月底止5個月，公司收入按年增1.95倍至2.2億元；純利按年增120%至1434萬元。

所得款項約41.1%將用於撥付項目前期成本；37.5%用於購買機械（包括13台挖掘機及1台履帶起重機）；16%將用於進一步擴大及加強人力；5.4%用於購買樓宇信息模型軟件以及若干配套支持硬件設備。

廣聯工程於2月26日至3月3日招股，預計3月11日主板掛牌。

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責任編輯︰梁浩碩

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