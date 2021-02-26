【新股IPO】久久王食品1927今日起招股　一手入場費3787元

▲ 【新股IPO】久久王食品1927招股

久久王食品 （新上市編號︰01927） 今日起招股，久久王食品計劃全球發行1.98億股股份，集資最多1.485億元，招股價介乎0.65元至0.75元，每手5000股，久久王一手入場費3787元。

久久王食品主要從事生產及銷售甜食產品，包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。公司自有品牌產品一般出售予中國客戶，截至去年8月底止8個月，佔其收入約8成，其餘收入來自海外市場。

截至去年8月底止8個月，公司純利按年增1%至2582萬元人民幣；收入按年下跌8.4%至2.38億元人民幣。

所得款項的13.6%將用於購買新生產線；約37.4%用於購置新設備及機器；7.9%用於償還1100萬元人民幣的銀行貸款一部分；8.5%用作宣傳及營銷開支；7.1%將用於額外營運資金及其他一般企業用途。

久久王食品於2月26日至3月5日招股，預計3月16日主板掛牌。

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責任編輯︰梁浩碩