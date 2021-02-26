【開市9點半】港股夜期重挫505點　立白旗下朝雲集團風雨中招股　GameStop再現千億元好淡激戰

（1）資金繼續拋售美國債券，刺激10年期美債息飈升至1.614厘，收市仍處1.5厘之上，納指收市急瀉3.5%，不僅科技股成為跌市重災，就連近期急升的航空及郵輪股亦大跌，夜期跌505點，港股ADR齊挫，騰訊 （00700） ADR較港低2.7%，阿里巴巴 （09988） 美股較港低4.4%，業績欠佳的網易 （09999） ，其美股更低港7.3%。港股雖然近期梅花間竹日升日跌，但走勢一浪比一浪低，留意風險。

即睇開市9點半重點：

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【恒指夜期+ADR】夜期急瀉505點 ADR全綫急瀉

（2）再有焦點新股登場，立白旗下朝雲集團 （新上市編號：06601） 今日招股，專家預期，雖然市況欠佳，但國民品牌仍有一定的吸引力，惟未必及快手 （01024） 火熱。

【新股IPO】立白旗下朝雲集團6601周五招股 入場費4646元（第三版）

（3）同日亦有森松國際 （新上市編號：02155） 及久久王 （新上市編號：01927） 招股，森松國際從事壓力設備的設計、製造及交付。

【新股IPO】森松國際2155招股 一手入場費3960元

（4）昭衍新藥雖然獲54萬人認購，但昨日暗盤潛水。

【新股IPO】昭衍新藥6127暗盤收市潛水 暗盤較招股價低4%、一手帳面蝕500至600元

（5）工行推1.8厘港元定存，全新客戶以手機銀行e開戶，透過APP申請，上限5萬元。

【港元定期存款】新年收到利市錢點增值？ 中資行千元定存享1.8厘高息

（6）網易業績經調整純利下跌，股價亦下跌，不過最令人印象深刻，是網易首席執行官兼董事丁磊表示，中國Android商店收入分成高達50%，全球最貴。

【網易業績】網易上季經調整盈利16億、丁磊：中國Android渠道分成不健康

（7）香港市場仍是渣打 （02888） 最賺錢的市場，零售銀行是最大收入來源，財富管理等業務收入，可抵銷息差下行的不利影響。

【渣打業績】渣打禤惠儀：財富管理收入抵銷息差不利影響 料香港業務全年有正增長

（8）碧桂園服務 （06098） 計劃以48.5億元人民幣入股藍光嘉寶 （02606） ，每股42.1105元人民幣，即約51.3788港元，較藍光嘉寶現價溢價3成，藍光嘉寶目前市盈率約10.5倍，入股市盈率達13.6倍。

【物管股】碧桂園服務擬斥48億人幣收購藍光嘉寶64%股權 兩股明起復牌

（9）美國散戶靜極思動，GameStop又重新炒上逾100美元，並引發大幅波動，全日成交高達211.25億美元，即1637億港元，好淡友再度激戰。

【遊戲驛站GME】GameStop又炒上 曾升逾8成後插水觸發熔斷

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉