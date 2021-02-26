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[騰訊700] 騰訊傳洽商投資 印度社交平台ShareChat

股樓投資 06:06 2021/02/26

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騰訊(00700)傳有意增加於印度的投資。消息指，騰訊正和當地初創社交平台ShareChat磋商，向對方融資2億美元。美國社交平台Twitter(美:TWTR)也是ShareChat投資者之一。

【恒指季檢】恒指周五公布本年首次季檢結果 6大染藍熱門逐個捉  詳情請看[下一頁]

無獨有偶，為抗衡TikTok競爭，Twitter近期正和ShareChat進行談判，尋求收購對方。如今傳出騰訊參與融資ShareChat,後者的管理權也出現變化。

【大行點睇】大和料港股成交規模持續增長 升港交所目標價35%至602元  詳情請看 [下一頁]

騰訊目前在印度的投資，還包括當地電商平台Flipkart,叫車平台Ola和食物預訂和運送平台Swiggy等。

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撰文 : 李尚毅

Twitter（美：TWTR） 印度 騰訊控股（00700） 港股

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