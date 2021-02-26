【美股收市】10年債息曾升破1.6厘 道指挫559點 納指瀉3.5%

投資者聚焦美國總統拜登1.9萬億美元紓困方案，預期眾議院今表決 ; 惟市場憂慮當局需大舉發債來填補財赤，美國國債周四湧現抛售潮，10年期債息曾突破1.6厘關口，升幅達到22.2個基點，加大美股壓力，道指一度瀉逾660點。

風險資產警鐘響起，科技股捱沽，道指收市跌559點或1.75%，報31402點。標指跌96點或2.45%，收報3829點。納指挫478點或3.52%，收報13119點 , 創自去年10月以來最大單日跌幅。

大型科技股全線下挫，亞馬遜、蘋果、Facebook齊跌逾3%；Netflix挫1.2%。

特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)，據報遭美國證券交易委員會(SEC)調查其有關狗狗幣的Twitter文，特斯拉股價挫8%。

美國財政部較早時拍賣610億美元7年期國債，投資者反映欠佳，債市隨即增加沽壓。市場避險情緒高漲，反映恐慌情緒的VIX指數曾飆34%，報28.58。美滙指數90關口反覆拉鋸。

儲局主席鮑威爾為通脹憂慮降溫，重申寬鬆政策不改。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，美國經濟前景光明，盡管債息上升，相信不會導致儲局縮減每月買債規模，以支持經濟。堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)出席網上研討會時認為，債息急升反映市場對美國經濟前景的樂觀預測。

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責任編輯：柯志宏