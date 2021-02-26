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【遊戲驛站GME】香櫞：GameStop應收購電子競技娛樂 「人們愛電子遊戲和賭博」

Hot Talk 00:28 2021/02/26

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沽空機構香櫞（Citron）發報告表示，遊戲驛站應該收購電子競技娛樂。

遊戲驛站GameStop（美：GME）股價回勇，周四開市後曾高見170.01美元，升逾8成，惟其後急回並觸發熔斷。GameStop跌至低位101.2美元後反彈，截至本港凌晨20分，仍升超過4成，報132.8美元。

上月在「散戶屠鱷」事件中認輸離場的沽空機構香櫞（Citron）最新發報告，認為遊戲驛站應該收購電子競技娛樂（美：GMBL）。該機構指，遊戲驛站股價再起，已經成為交易員或投資者的交易工具，「我們過去4個月從遊戲驛站學到的兩件事是，人們喜愛電子遊戲，人們亦喜愛賭博。」

GameStop遊戲驛站CFO離職，請按【下一頁】

香櫞稱，遊戲驛站若要維持高股價，現時必須作出改變。有一個方法可以令遊戲驛站擺脫其長期下行的零售業務，同時將客戶數據庫變現，就是收購電子競技娛樂（Esports Entertainment Group）。

香櫞予電子競技娛樂50美元目標價，刺激電子競技娛樂曾大升4成，高見24.48美元，創歷史新高。該股最新仍升逾2成，即使以歷史高位計算，距離目標價仍有1倍的上升空間。

GampStop回勇倍升　股神密友芒格：散戶炒作如賭馬【下一頁】

該機構又指，遊戲驛站最具價值的資產就是龐大的客戶群，與其向這些人銷售低利潤率的硬件及電子遊戲，不如將自己變為「軟件」、投注平台，讓玩家可以參加電子競技比賽和下注。

「認真聆聽客戶告訴你的，擁抱它吧。」香櫞在報告中指，蓋茨（Bill Gates）將GameStop的瘋狂比作賭博，《華爾街日報》評論「青少年將他們的積蓄賭在GameStop股票」，雜誌Slate也評論「GameStop熱潮只是美國人重新表達他們對賭博的喜愛的一種方式」，「GME需要給它的客戶一個平台，讓他們可以對電子遊戲下注。」

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編輯：陳健婷

 

美股 GameStop（美：GME）

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