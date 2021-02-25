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【新冠疫苗】康希諾、國藥武漢新冠疫苗獲國家藥監局附條件批准上市

Hot Talk 23:24 2021/02/25

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康希諾、國藥武漢研發的新冠疫苗均獲國家藥監局附條件批准上市。

國家藥監局公佈，附條件批准兩款新型冠狀病毒疫苗上市，分別為國藥集團旗下中國生物武漢生物製品研究所的滅活疫苗，以及康希諾 （06185） 的重組疫苗（5型腺病毒載體）。藥監局表示，兩款疫苗均適用於預防由新型冠狀病毒感染引起的新型肺炎，其中康希諾疫苗是首家獲批的國產腺病毒載體新冠病毒疫苗。

康希諾昨日才披露，其重組新型冠狀病毒疫苗「克威莎」21日已向國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理，意味疫苗5日就獲批上市。

復星BioNTech疫苗獲澳門特別許可進口批准，請按【下一頁】

根據Ⅲ期臨床數據，單針接種28天后，「克威莎」對所有症狀的總體保護效力為65.28%，在單針接種14天后，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。疫苗對重症的保護效力分別為：單針接種疫苗28天后為90.07%；單針接種疫苗14天后為95.47%。

國藥集團方面，中國生物武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所兩個單位在滅活疫苗路線上並行研究，北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗在去年底已經附條件獲批上市。

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編輯：陳健婷

 

港股 康希諾生物－B（06185） 疫苗 冠狀病毒

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