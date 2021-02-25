【財政預算案】港大經管學院：經濟前景較2018年為差 消費券比發現金更能推動消費 疫情影響最深行業打了一強心針

財政司司長陳茂波周三（24日）宣讀新一份《財政預算案》，提出多項措施，其中會向全港18歲以上合資格市民及新來港人士，派發5,000港元電子消費券，引起市場熱話。

▲ 港大經管學院今日舉行記者會，由經濟學教授、香港經濟及商業策略研究所副總監鄧希煒教授（中）、經濟學副教授趙耀華博士（左）及金融學首席講師謝國生博士（右）以學者角度就本年度最新財政預算案公佈的政策作出回應。



財金界專家雲集的港大經管學院，數名學者也對本年度財政預算作出回應。 港大經管學院經濟學教授、香港經濟及商業策略研究所副總監鄧希煒教授認為，整體而言，香港的經濟前景相對於2018年為差，連續兩年錄得GDP負增長，分別為2019年的-1%及2020年的-7.1%，相當於2,700億港元，政府本年度財政預算案所推出的逆周期措施顯然力度不足。

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【財政預算案2021/22】政府將向合資格人士 分期發放總額5000元的電子消費券，見【下一頁】



對於預算案預留360億港元推出電子消費券，他表示，雖然消費券設有使用限期，對比發放現金更能推動消費，確保市場能因此受惠。然而基於過往政府派發現金的經驗，消費券分五期發放，最快亦需留待七月後才能生效。這對於旅遊、飲食或服務性行業等受影響最深的行業，此措施未必能應付其急切的需要。

但他指，值得鼓舞的是預算案中提及多項中長期的投資項目，包括支援創新科技，以及發展和推動香港再工業化。政策的願景是社會所樂見。唯目前預算案內容僅為大方向政策，並未闡釋這類項目的發展承諾或實行細節，我認為政策的力度仍有不足。

【財政預算案2021】2020/21年度預算赤字達2,576億元 明年預算赤字1016億元，見【下一頁】



港大經管學院金融學首席講師謝國生博士指，是次財政算案可謂四平八穩，做到量入為出，兼顧收支平衡。其 中消費券猶如為受疫情影響最深的行業打了一記強心針。他又指，由於香港在電子交易的普及程度較其他鄰近地區落後，因為消費券以電子貨幣形式發放，可趁機鼓勵香港店舖及市民使用電子交易平台。

新一份《財政預算案》提出將股票印花稅稅率由原本的0.1%上升至0.13%，增幅達3成。消息一出重擊港股，恆指於當天午後曾一度跌逾900點，不少市場人士批評做法拖累股市。港大經管學院經濟學副教授趙耀華博士表示：「本年度的財政預算案提出上調香港股票印花稅稅率，由買賣雙方各付0.1%提高至0.13%。相對於其他國際主要金融中心，例如美國最新下調稅率至近乎零，而中國則由賣方支付0.1%稅率，此舉可能會嚴重削弱香港作為國際金融中心的地位。」

【增印花稅】政府擬增股票印花稅至0.13% 增幅達3成 港股即挫900點 業界人士：影響只屬短期，見【下一頁】



他解釋指，上調印花稅令股票交易成本增加，以致成交量下降，將無法達到預期中增加三成稅收的效果。而且，由於成交量下降將不利於吸引企業在港上市，不利資金流通。就股票印花稅稅率調整，他認為應該下調至0.05%，既可以刺激成交量，亦能同時避免影響稅收。





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記者：陳詠妍