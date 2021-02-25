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【小米新機】紅米K40系列發佈售1999人幣起 Pro+配備1億像素主攝

新經濟追蹤 22:33 2021/02/25

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紅米K40系列今晚正式發佈。

小米 （01810） 旗下品牌紅米正式發佈年度旗艦Redmi K40系列，包括標準版K40以及更高配置的K40 Pro、K40 Pro+。標準版K40搭載高通SnapDragon 870處理器，前置2000萬像素鏡頭，後置4800萬像素主攝、800萬像素超廣角鏡頭、500萬像素長焦微距鏡頭。

紅米K40有亮黑、晴雪、幻境三種顏色選擇，配備6.67英吋三星E4 AMOLED屏幕，2400×1080分辨率，120Hz刷新率，360Hz觸控採樣率，峰值亮度1300nit。該款手機配備4520mAh容量電池，支持33W有綫快充，52分鐘充電至100%。K40同時支持全功能NFC，側邊指紋設計，重量約為196g。

    點擊圖片放大
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6GB+128GB的紅米K40售價為1999元（人民幣，下同），8GB+128GB售價2199元，8GB+256GB售價2499元，12GB+256GB限量售2499元。

K40 Pro+為1億像素主攝

K40 Pro以及Pro+則會搭載高通SnapDragon 888處理器，其中K40 Pro配備6400萬像素三攝，Pro+則將主攝進一步升級為1億像素夜景相機。

K40 Pro售價則由2799元起。K40和K40 Pro將由2月25日21時30分開啟訂金預售，3月4日全渠道首賣。Redmi K40 Pro+ 12GB+256GB，售價3699元，則會在3月下旬開賣。

小米集團副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰在發佈會上表示，2021年Redmi將在旗艦手機、旗艦筆記本、超大屏幕電視、智能穿戴四大品類發力。2021年的產品策略是全系列升級，為用戶帶來更多高端功能，和更高性價比。

小米在印度新設三製造工廠，請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

 

 

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