【新冠疫苗】Moderna上季虧損擴大1.2倍　料明年產能增加至14億劑

▲ Moderna去年虧損擴大。

美國生物科技公司Moderna（美﹕MRNA）公布去年全年及第四季業績，Moderna上季虧損2.72億美元，按年擴大1.2倍；收入比2019年同期暴漲3961%至5.7億美元，遠超市場預期；每股虧損為0.69美元，按年升86.5%，高於市場預期。

Moderna盤前升2.9%，現報149美元。

Moderna指疫苗防治南非變種病毒效果較弱，詳情可見﹕【下一頁】

以2020年全年計，Moderna去年全年虧損7.47億美元，按年升45.3%；收入為8.03億美元，按年增長1234%。每股虧損為1.96美元，按年升26.4%。

Moderna指，擬將今年新冠肺炎最低產量目標由6億劑上調至7億劑。此外，集團亦指，現正加大產能，目標2022年產能將增加至14億劑。

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編輯﹕賴奕羚