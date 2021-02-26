【物管股】碧桂園服務擬斥48億人幣收購藍光嘉寶64%股權 藍光嘉寶升18%、碧桂園服務挫半成

▲ 碧桂園服務擬斥48億人幣收購藍光嘉寶64%股權

藍光嘉寶 （02606） 及碧桂園服務 （06098） 發公告指，藍光嘉寶控股股東四川藍光和駿實業與碧桂園服務全資附屬公司碧桂園物業香港控股，於2月23日訂立諒解備忘錄。公告指，碧桂園服務擬以每股H股42.1105元人民幣從藍光和駿收購藍光嘉寶約1.2億股H股，相當於約64.62%股權。這意味交易金額約為48.5億元人民幣。

藍光嘉寶復牌逆市升18%，高見47元；碧桂園服務跌半成，低見65.35元。

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公告指，就可能交易而言，根據收購守則潛在買方可能觸發收購守則項下的全面要約責任。由於討論仍在進行中，藍光和駿尚未就可能交易與潛在買方訂立任何最終協議，可能交易的詳細條款仍有待磋商及落實。

藍光和駿持有藍光嘉寶約1.2億股股份，佔公司65.04%股權。倘可能交易完成，藍光和駿將不再於公司任何H股股份中擁有權益，但其將繼續於7.5萬股內資股中擁有權益，即佔公司約0.42%股權。

藍光嘉寶停牌前報38.95元，碧桂園服務則報67元。

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編輯：袁諾曦