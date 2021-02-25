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【東京奧運】最遲今年5月作出決定 國際奧委會考慮是否允許外國旅客觀賽

環球政經 22:46 2021/02/25

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受疫情影響，日本東京夏季奧運會押後一年至今年7月23日舉行，國際奧委會(IOC)主席Thomas Bach於周三(24日)表示，最遲於5月初公布會否接受外國旅客入境觀賽。

【東京奧運】辭去奧運大臣一職 橋本聖子正式接任東京奧組委主席：【下一頁

【東京奧運】疫情未平息　調查：過半日企認為奧運應取消或再度延期：【下一頁

他指，大眾對疫情未來情況感到不明朗，對能否如期舉行奧運會抱有懷疑態度，強調確保東京奧運會安全地舉行，同時亦會安排票務及物流等事宜，包括於4至5月初期決定是否允許外國觀入境觀賽等問題。

延伸閱讀：2021至2022年度財政預算案一覽

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責任編輯：潘曉豐

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【財政預算案】港大經管學院：經濟前景較2018年為差 消費券比發現金更能推動消費 疫情影響最深行業打了一強心針

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