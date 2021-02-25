【東京奧運】最遲今年5月作出決定 國際奧委會考慮是否允許外國旅客觀賽

受疫情影響，日本東京夏季奧運會押後一年至今年7月23日舉行，國際奧委會(IOC)主席Thomas Bach於周三(24日)表示，最遲於5月初公布會否接受外國旅客入境觀賽。

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他指，大眾對疫情未來情況感到不明朗，對能否如期舉行奧運會抱有懷疑態度，強調確保東京奧運會安全地舉行，同時亦會安排票務及物流等事宜，包括於4至5月初期決定是否允許外國觀入境觀賽等問題。

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責任編輯：潘曉豐