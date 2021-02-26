【Pret A Manger】全新Pret’s有機咖啡登陸香港　100元買咖啡卡享10杯有機咖啡

▲ Pret A Manger今年引入全新Pret's有機阿拉比卡（Arabica）咖啡，各門市將推出限定咖啡卡優惠。（Pret A Manger提供圖片）

Pret A Manger今年引入全新Pret's有機阿拉比卡（Arabica）咖啡，為慶祝咖啡登陸香港，各門市將推出限定咖啡卡優惠。顧客可以從2021年3月1日至31日，以$100推廣價購買咖啡卡乙張，以換領10杯有機咖啡，換領期從2021年3月1日起至4月30日。另外，凡於Pret分店或社交媒體平台上登記並購買咖啡卡，可額外獲贈咖啡乙杯。

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全新Pret’s有機咖啡精選產自秘魯、洪都拉斯、蘇門答臘及埃塞俄比亞的咖啡豆調配而成，將世界最佳產地特色濃縮至每一杯咖啡之中。經深度烘焙的咖啡豆呈現豐富而沉穩的口感，隱約帶有黑朱古力與果仁的香氣。

想品味全新配方的獨特風味，可嚐經典美式咖啡（Americano），感受回甘的味道變化。鍾情溫和口感則可以選擇奶香咖啡（Flat White），可選有機燕麥奶。Pret現更推出升級16安士咖啡。

此外，Pret於本月推出三款口味的葡撻，包括原味葡撻（$12）、朱古力味葡撻（$13）及雜莓味葡撻（$13），以搭配香濃咖啡。Pret亦有一系列餐點，如辣子雞香草包（$53）、四川香辣雞肉三文治（$27）、韓式辣醬雞肉薄餅卷（$44）等。

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責任編輯：朱悅瀅