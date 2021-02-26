  • 23°C
香港時間 : 2021226日 (五) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Pret A Manger】全新Pret’s有機咖啡登陸香港　100元買咖啡卡享10杯有機咖啡

商業 10:00 2021/02/26

分享：

Pret A Manger今年引入全新Pret's有機阿拉比卡（Arabica）咖啡，各門市將推出限定咖啡卡優惠。（Pret A Manger提供圖片）

Pret A Manger今年引入全新Pret's有機阿拉比卡（Arabica）咖啡，為慶祝咖啡登陸香港，各門市將推出限定咖啡卡優惠。顧客可以從2021年3月1日至31日，以$100推廣價購買咖啡卡乙張，以換領10杯有機咖啡，換領期從2021年3月1日起至4月30日。另外，凡於Pret分店或社交媒體平台上登記並購買咖啡卡，可額外獲贈咖啡乙杯。

【好想去旅行】city'super帶來日台星零食新品　鹹蛋餃子皮首次登陸香港（多圖）

【消費優惠】Klook推Staycation及露營優惠　1晚酒店住宿連早晚餐568元起

全新Pret’s有機咖啡精選產自秘魯、洪都拉斯、蘇門答臘及埃塞俄比亞的咖啡豆調配而成，將世界最佳產地特色濃縮至每一杯咖啡之中。經深度烘焙的咖啡豆呈現豐富而沉穩的口感，隱約帶有黑朱古力與果仁的香氣。

想品味全新配方的獨特風味，可嚐經典美式咖啡（Americano），感受回甘的味道變化。鍾情溫和口感則可以選擇奶香咖啡（Flat White），可選有機燕麥奶。Pret現更推出升級16安士咖啡。

此外，Pret於本月推出三款口味的葡撻，包括原味葡撻（$12）、朱古力味葡撻（$13）及雜莓味葡撻（$13），以搭配香濃咖啡。Pret亦有一系列餐點，如辣子雞香草包（$53）、四川香辣雞肉三文治（$27）、韓式辣醬雞肉薄餅卷（$44）等。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【好想去旅行】city'super帶來日台星零食新品　鹹蛋餃子皮首次登陸香港（多圖）
2021/02/24
【好想去旅行】city'super帶來日台星零食新品　鹹蛋餃子皮首次登陸香港（多圖）
【消費優惠】7-11推10元優惠套券　內有2張現金券15張優惠券兼抽獎贏iPhone
2021/02/23
【消費優惠】7-11推10元優惠套券　內有2張現金券15張優惠券兼抽獎贏iPhone
【消費優惠】Klook推Staycation及露營優惠　1晚酒店住宿連早晚餐568元起
2021/02/25
【消費優惠】Klook推Staycation及露營優惠　1晚酒店住宿連早晚餐568元起
【逆市開店】三原鐵板燒將軍澳開幕　日籍主廚兼日本直送和牛海鮮
2021/02/20
【逆市開店】三原鐵板燒將軍澳開幕　日籍主廚兼日本直送和牛海鮮
飲食資訊 咖啡 飲食優惠 烘焙 秘魯 香港 洪都拉斯 埃塞俄比亞

下一篇文章

【疫市就業】調查：近7成受訪香港青年對就業無信心　欠缺相關工作經驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險