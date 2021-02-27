【法律迷思】加拿大移民及稅務安排

去年加拿大政府因應香港實施《港區國安法》，宣布推出新措施放寬對香港人的移民政策，當中多為年輕港人到當地發展的機會。 其實加拿大一向屬於香港人移民的熱門地點，其高水準教育、開放的文化等吸引不少人前往定居。考慮移民加拿大前，港人應先了解其移民要求及稅務安排，提前做好稅務規劃，以達至最大稅務效益。

獲取加拿大公民身份

加拿大當局去年推出三項新措施，方便港人移民當地。第一，近 5 年內畢業於加拿大認可教育機構或 海外高等教育機構的香港人，可申請工作簽證。如成功獲批，港人便 可為配偶、子女申請到當地。 此外，在過去 3 年內於加拿大 認可的教育機構就讀，並在當地完 成最後課程的香港人，以及在加拿 大認可的教育機構畢業或海外研究 生，並在過去 5 年曾在加國工作一年的香港人，可以申請成為永久居民。

另外，加拿大政府就現有的《難民法》作出了修改，包括港人在申請上述資格失敗後，豁免原本的 1 年重新等候期 。

加拿大是實行全球徵稅，國民在 全球各地所賺取的收入和收益，包括海外利潤，都須予以徵稅。如果港人在移民後成為了加拿大的稅務居民 (Tax Resident)，他們就必須申報在全球獲得的收入。

另 外，有別於香港的強積金制度，加拿大的退休儲蓄計劃(Registered Retirement Saving Plan)是由納稅人自己管理的。納稅人可以決定供款額度，而該供款可以免稅。

這代表著只要納稅人把資金一直保留在退休儲蓄計劃內，便可延後所賺取之收入，無須繳納資本利得稅，因而有效達到延後課稅 (Tax Deferral)。

移民前的稅務規劃

加拿大有反避稅政策，即使納稅人在技術上遵守了稅務法案，但若果他的稅務規劃結構 不在立法的「精神」內，該稅務規劃結構仍須納稅。

因此，港人在移民加拿大前更應謹慎及精心規劃稅務結構，以避免各種稅務陷阱。

港人可以考慮設立信託以管理資產及避免加拿大稅項。海外信託 一般被稱為「離岸信托」(Offshore Trust)，用作延期及減輕加拿大稅務。要取得離岸信託的資格，信託中不能有任何出資人為加拿大居民。否 則，該信託會被視為加拿大居民的資 產，並會對其全球徵稅。

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欄名 : 法律迷思